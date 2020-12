Prop de 20.000 inscrits en la Marató traslladen a 2021 la seua participació

Prop de 20.000 dels 30.000 atletes populars que es van inscriure en el seu moment per a la Marató València Trinidad Alfonso EDP de 2020 han decidit traslladar la seua inscripció a 2021, una de les opcions que va oferir l'organització després de suspendre la prova popular per les restriccions sanitàries pel coronavirus i decidir celebrar només la carrera d'elit.

Fonts de l'organització van explicar aquest dimecres que els atletes tenen fins a aquest mateix diumenge, en el qual es disputarà la prova d'elit, per a decidir entre les opcions que se'ls van plantejar i que, dels quals ja ho han fet, un 67% ha decidit mantindre's inscrit per a la prova que es disputarà el 5 de desembre de 2021.

El 30,5% dels inscrits per a aquesta edició es van decantar per la devolució dels diners mentre que la resta es divideixen entre els que es van apuntar a una carrera virtual o els qui van cedir els diners a l'organització.

“Era un any per a rebre als 30.000 inscrits des de gener, quan fa un any eren 25.000 i fa dos eren 22.000. Sense ells ens faltaran nervis en l'eixida i alegries en la meta, però hem fet tot el possible per a cuidar-los i protegir-los i els esperem en 2021, quan ja esperem que se celebre en condicions normals”, va explicar Paco Borao, director de la prova, en la presentació d'aquesta.