Samantha, con la 'ayuda' de 'La resistencia', desvela por error cuál es su próximo trabajo, un dueto con Juanes

La visita de Samantha, artista salida de la última edición de Operación Triunfo, a La Resistenciase saldó con una noticia musical... que no debió ser tal.

Al menos eso se desprende de la reacción de la triunfita, que habló de su último single, No pasa nada, del que, anunció, tiene una continuación.

Sin embargo, poco o nada podía ampliar la catalana, ya que por temas discográficos se lo tienen prohibido. "Hay una continuación que saldrá pronto. No sé si me dejan contarlo. Es un videoclip que aún no ha salido pero no os lo puedo enseñar aunque lo tenga en el móvil...", llegó a decir.

Incluso David Broncano hizo el gesto de 'nos cortan el cuello' si desvelamos algo. Pero todo se torció entonces.

"Pues va a ser una colaboració..... ¡Ay, ya lo he dicho! Solo hay una en el disco y la gente ya va a saber cuál es", dijo ella disgustada, consciente de su error.

"¿Es con Juanes?", cuestionó Broncano, a lo que ella contestó afirmativamente. Algo que le sorprendió al mismo presentador, que aseguró que lo había dicho por decir.

El mismo programa, en las redes sociales, se ha encargado de aclarar que el momento "no estaba preparado". Además, ha avisado a Juanes de que no intente insinuar su nueva colaboración, ya que no es para nada un secreto.