La Comunitat planteja un tancament perimetral excepte els dies assenyalats

La Comunitat va defensar aquest dimecres en el Consell Interterritorial que puga haver-hi una mobilitat entre comunitats autònomes els dies més assenyalats de Nadal, encara que “no total i absoluta”, sinó amb “matisacions”.

Així ho va assenyalar la consellera de Sanitat, Ana Barceló, abans de participar en eixa trobada, en la qual va advocar per mantindre el tancament perimetral excepte els dies més assenyalats: 24, 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.

No obstant això, la consellera va explicar que no es tractaria d'una “obertura total i absoluta”, sinó que “cal fer algunes matisacions” que no va voler avançar per a “no mediatitzar el debat”. De la mateixa manera, la Comunitat va plantejar limitar a sis persones les reunions socials i a deu en l'àmbit familiar solament en les dates proposades.

Així mateix, va tornar a insistir “moltíssim” a reclamar responsabilitat individual en aquest pont de la Constitució i per Nadal. Barceló va recordar que el 96% dels brots són d'origen i familiar perquè en aquestes reunions hi ha “un risc altíssim” de contagi degut a “la confiança que es té que el teu familiar o amic no et transmetrà el virus quan el virus no coneix de les relacions de qui s'asseu en una taula”.

D'altra banda, va insistir que el tancament de l'oci nocturn és “un acord inamovible” que “no correspon a la Conselleria de Sanitat” com tampoc “regular cap activitat econòmica”, ja que la seua competència és obligar al compliment de les mesures sanitàries “d'aquelles activitats econòmiques en funcionament”.

En eixe sentit, la Generalitat i el sector de l'oci nocturn han acordat reunir-se aquesta setmana en una tercera ronda negociadora per a buscar un “encaix” normatiu que permeta la reobertura dels locals però amb les mateixes condicions que l'hostaleria.

Així ho van indicar fonts de l'administració i de l'assemblea Acampada Oci Nocturn, després de la segona reunió del procés negociador entre empresaris i l'Administració.

Des de la Generalitat van indicar que es donarà més temps a la negociació per a estudiar la possibilitat d’”encaixar” la normativa valenciana de manera que el sector de l'oci nocturn puga desenvolupar activitats d'hostaleria en horari diürn, amb l'objectiu d’”esmorteir els perjudicis que estan patint” els empresaris.