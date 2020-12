Las dudas del plan de Navidad: ¿cómo justifico el viaje? ¿Qué pasará con las reuniones en Reyes? ¿Qué multa me pueden poner si incumplo?

El Gobierno y la mayoría de comunidades autónomas han acordado en el Consejo Interterritorial de Salud el cierre perimetral de sus territorios desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, aunque se permitirán finalmente los desplazamientos entre territorios para reunirse con "familiares y allegados" en encuentros que no podrán superar las 10 personas y que tendrán que terminar como muy tarde a las 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja. El plan para las fiestas de Navidad del Ejecutivo deja, no obstante, aún muchas dudas y preguntas en el aire.

¿Este acuerdo es de obligado cumplimiento para las comunidades?

No, aunque casi todas las comunidades se han mostrado de acuerdo, a excepción de Madrid y Cataluña. No obstante, Sanidad ha dado libertad a cada región para regularlo. Madrid, por ejemplo, no apoya el acuerdo porque no cree que sea necesario el cierre teniendo en cuenta que este viernes comienza un confinamiento perimetral de diez días y porque se deja fuera de las fechas señaladas para tener un límite de aforo de 10 personas en las reuniones sociales y familiares al Día de Reyes .

¿Puedo reunirme con mi familia en una casa alquilada?

No. Los desplazamientos autorizados son solo para acudir al domicilio familiar habitual. Esto supone, por ejemplo, que no podré reunirme con mi familia en una casa rural alquilada para pasar las fiestas.

¿Qué documento tengo que presentar para poder viajar?

Por el momento, parece que ninguno. El Gobierno se limita a apelar a la "responsabilidad" de los ciudadanos y dice que se pondrán "los controles que consideren convenientes". De hecho, este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue preguntado sobre esta cuestión y aseguró "no se definido un justificante un concreto". El hecho de no tener que justificar de alguna manera el desplazamiento a otra provincia facilita mucho la picaresca, ya que cualquier persona podría decir sin tener que justificarlo que su viaje obedece a una reunión familiar aunque esa no sea la causa real.

¿Puedo viajar de vacaciones al extranjero?

Sí. La Unión Europea no ha prohibido los viajes entre países, por lo que un español puede desplazarse a Alemania y un alemán a España. Eso sí, Bruselas aconseja guardar cuarentena una semana antes de viajar y una semana después de regresar.

¿Qué multa me pueden poner si incumplo?

Los ciudadanos que incumplan las normas establecidas de entrada y salida de sus territorios sin causa justificada serán sancionados por las fuerzas de seguridad con multas que van desde los 100 a los 600.000 euros en función de su gravedad y reiteración.

¿Qué pasará con las reuniones en día de Reyes?

El límite fijado de diez personas es para los encuentros familiares o con allegados de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Para el 6 de enero, día de Reyes, las limitaciones serán las que marquen las distintas comunidades. En la actualidad, las reuniones se limitan a seis personas por regla general.

Medidas para la Navidad Henar de Pedro

¿A qué hora tengo que estar en casa?

Sanidad y las comunidades han acordado que en las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno comience a las 1.30 horas. El resto de días, el toque de queda permanecerá como establece el decreto de alarma, entre las 23 y las 6 horas, con una horquilla de una hora antes o después, según determine cada gobierno regional.

¿Qué personas son "allegadas" para el Gobierno?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que se trata de una persona con la que se tiene "una afectividad especial", aunque no exista un "vínculo familiar definido en el sentido tradicional". "Todo el mundo entendemos lo que queremos decir. Estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos permitir, ese también ha sido el consenso, que un familiar o una persona muy allegada, aunque no tenga un vínculo familiar definido en el sentido tradicional, sea una persona con la que tenemos una afectividad especial, podamos pasar juntos estos días", detalló.

¿Contarán los niños en las reuniones familiares?

Sí. "Niños incluidos", confirmó el ministro Illa tras finalizar el Consejo Interterritorial. El documento no hacía mención específica a los menores, pero finalmente sí contarán. Galicia y Cataluña habían planteado que no se les tuviera en cuenta a la hora de contar números de comensales, pero Sanidad ha decidido que sean tratados como un comensal más.

¿Siguen las restricciones para ir a comprar a un comercio?



Sí. Se recomienda a la población que organice sus compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. Los comercios y calles comerciales respetarán los horarios y el aforo previsto en la comunidad o ciudad autónoma correspondiente, asegurándose el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad.

¿Y para ir a comer a un restaurante?



Los establecimientos hosteleros seguirán las normas de aforo y prevención, así como el resto de restricciones vigentes en cada comunidad y ciudad autónoma. En particular, en el interior, se garantizará una adecuada ventilación natural o mecánica. Se recomienda reforzar el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y se evitará comer del mismo plato.

¿Podré correr la San Silvestre?

El documento del Consejo Interterritorial de Salud señala que "no se podrán celebrar grandes eventos deportivos" y, en su lugar, recomiendan "modalidades de participación virtual".

¿Habrá misa del gallo?

El acuerdo sí prevé que pueda celebrarse la misa del gallo, siempre que para asistir no se incumpla el toque de queda, aunque se recomiendan "alternativas" como "servicios telemáticos o por televisión".