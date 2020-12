'First dates' vive uno de los finales de cita más tensos de su historia con Patricia y Alberto

"Me ha tocado un coco encima...", afirmó Alberto. "Pues anda que tú...", le contestó Patricia. Así terminó la cita entre ambos este miércoles en First dates en uno de los finales más broncos y tensos que se han podido ver en el programa de Cuatro.

Carlos Sobera comentó antes de recibir al madrileño que "ser peculiar no es malo porque te ayuda a diferenciarte de los demás, pero no abuses nunca de tu peculiaridad, por si acaso...".

"He sido un ligón toda mi vida y he estado con muchísimas mujeres de 40, de 50, de 30, de 20... he hecho de todo. Mi secreto es ser natural y no decir mentiras, pero solo he tenido dos relaciones serias de las 100.000 mujeres con las que he estado", afirmó el modelo y figurante en su presentación.

Y continuó enumerando sus conquistas: "He estado con siete colombianas, cinco españolas, una chica de Venezuela, otra de Bolivia... con Latinoamérica, con casi todas" porque "soy cariñoso y romántico. Soy escritor, aunque todavía no me conoce nadie".

Alberto, Matías Roure y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Sobera acudió a la puerta del restaurante de Cuatro para recibir a Patricia: "Al principio puedo parecer una persona desconfiada y fría porque lo soy, me cuesta coger confianza con la gente".

En la barra se fueron conociendo y la recepcionista se fue dando cuenta de que Alberto no paraba de hablar y apenas la dejaba contar nada. Esa misma tónica la tuvieron durante la cena, algo que hizo fracasar la velada.

Al final, al verse, ambos afirmaron que "todo ha ido bien", pero poco a poco fue aflorando el malestar entre ambos. "Hablas demasiado y no me has dejado hacerlo a mí, he estado todo el rato callada", comentó Patricia.

"No has hablado porque no has querido", señaló Alberto, pero la madrileña aseguró que había sido "porque no me has dejado". El aspirante a escritor le lanzó una nueva pulla: "No has hablado porque no tienes temas de conversación".

Ese comentario le sentó muy mal a la recepcionista, que torció el gesto: "¿Qué no tengo temas de conversación? Seguramente te doy mil vueltas". Él contestó con un "no me hagas reír...".

"En la mesa has dicho que no los tenías", añadió el madrileño, pero ella exclamó: "¡No mientas, no he dicho eso!". La discusión fue subiendo de tono y Patricia se dirigió al equipo del programa para hacerles una petición: "Estamos deseando irnos, haz la pregunta".

En ese momento, Alberto intentó disimular, haciendo como que tosía, otro comentario hacia su cita: "Me ha tocado un coco encima...", pero al escucharle, Patricia le respondió: "Pues anda que tú... ¿A este chaval que le pasa? ¿Me puedo ir?", dando por finalizada la cita y dejando claro que no querían una segunda.