Eva González, en 'El hormiguero': "Era tan fan de Alejandro Sanz que tenía su póster en la puerta y le daba besos"

Eva González acudió este miércoles a El hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre al final de La Voz, que concluirá este viernes en Antena 3 con una gala con multitud de invitados y donde elegirán al ganador de esta edición.

Tras hablar del talent musical, el valenciano quiso comentar son su invitada una curiosidad que le habían contado: "Bebes los vientos y no puedes negarle nada a Alejandro Sanz", afirmó el presentador.

"Ya no me gusta", le contestó muy seria González, que añadió entre risas: "Se me nota mucho que es mentira". Pero Motos le pidió que contara lo que le sucedió con el cantante un día "que estabas un poco pachucha".

"Hay que ponerse en situación, soy de una generación... aunque no hace falta ser de la mía porque todas estamos locas por Alejandro Sanz. Pero sí que soy de la generación en la que la Súper Pop te regalaban su póster a tamaño natural", afirmó la presentadora.

Recordó que "lo tenía en la puerta de mi habitación y a veces me doy cuenta que en el programa estoy con 'el del póster' y, por supuesto que le daba besos". Motos la preguntó: "¿Qué sentiste cuando besaste por primera vez a Alejandro?".

Entre risas, González reconoció que "lo besé de igual manera, aunque al póster le ponía más pasión". También comentó que le escribía "cartas de fan y mis amigas llamaron a Sorpresa, sorpresa para que lo pudiera conocer y nunca nos hicieron caso".

Otro detalle de fan que recordó la presentadora fue que "mi primera hucha la rompí para comprarme el disco Pisando fuerte, su primer álbum, y me llevé una riña de mi madre que no veas...".

Tras ese preámbulo, González contó como un día grabando La Voz se sintió mal, se tomó un paracetamol, y cuando lo comentó con los coaches del programa (Laura Pausini, Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Pablo López), el madrileño le ofreció otro paracetamol y unas vitaminas.

"Dudé en tomármelo porque hacía unos cinco minutos que había ingerido el otro, no sabía cómo decirle que ya me había tomado uno. Ahí llegó la fan de toda la vida: ¿Le vas a decir a Alejando Sanz que no te tomas? Si no pasa nada", afirmó González.

"Me tomé la vitamina C, el otro paracetamol y me fui a hacer el programa pensando que me iba a marear o algo porque no está bien tomarte dos seguidos. Pero lo superé", reconoció la presentadora. Motos le explicó que "hay que dejar pasar cuatro horas entre uno y otro".