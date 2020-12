Tamara Falcó: "Me gusta más cuando comenzamos la tertulia de 'El hormiguero' metiéndonos con el PSOE"

La tertulia de los jueves en El hormiguero donde Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se suelen sentar junto a Pablo Motos para charlar sobre algunos temas de actualidad se trasladó esta semana al miércoles.

Tras la entrevista a Eva González y la sección de Trancas y Barrancas, el presentador dio paso directamente a la tertulia donde quiso empezar dirigiéndose a la hija de Isabel Preysler.

"¿Estáis todos bien? Tamara, Tamara...", comenzó Motos la sección del programa: "Te has saltado las medidas dos veces y la prensa del corazón te llama 'La reina de la noche'", añadió, provocando las risas de sus colaboradores.

Falcó le contestó que "a mí me gusta más cuando comenzamos metiéndonos con el PSOE, pero quiero pedir públicamente perdón porque es verdad que el martes fui a cenar a La Moraleja y me dijeron que estaban confinados. Justo había un montón de prensa captando el momento".

El presentador intentó defenderla: "Nadie en el mundo se salvaría de nada si le siguen treinta paparazzi como a ti". La colaboradora le contestó que "no te enteras de los sitios que están confinados y los que no. Con los paparazzi me llevo francamente bien".

Eso sí, "ahora que estoy comenzando una relación, el tema es un poco agobiante. Llevamos desde septiembre y ya han empezado a ponernos en los chats comunes que suenan campanas de boda para diciembre. Es un poco estresante", comentó.

Tertulia de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Respecto a lo del otro día, está mal no haberme enterado de las noticias y haber ido a La Moraleja. También está fatal lo que hice cuando fui a la cena de un amigo y me estaba esperando un montón de prensa", afirmó Falcó.

Y añadió: "Pensé que era el toque de queda y se tenían que ir. Lo retrasé todo a propósito, llamé al coche y cuando abrí la puerta para salir estaban todo y se lio una... porque ellos estaban trabajando".

Nuria Roca intervino y señaló que a ella también había perseguido la prensa del corazón "pero no tanto como a Tamara", a lo que la hija de Isabel Preysler añadió que "como seguían a mi madre, a mí me caía de rebote y me han visto crecer en las revistas".