Tu horóscopo diario: jueves 3 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 3 de diciembre de 2020.

Aries

Consultar con alguien de confianza, alguien de quien te fías por su criterio, un asunto que te está dando vueltas no es negativo ni tiene porque ser perjudicial y te ayudará a ver el tema con otra perspectiva. Es una opción que merecerá la pena.

Tauro

Realmente no debes preocuparte por lo que hoy te propongas hacer, incluso si se trata de algo complejo o con algún tipo de tensión, porque todo va a ser como esperabas y te sentirás con mucha confianza. Es una prueba que vas a pasar de sobra.

Géminis

La felicidad está en tu interior, aunque a veces te niegues a verlo y sigas pensando que todos los males te pasan a ti. No es cierto, pon en contexto cualquier asunto que hoy te parezca negativo u hostil y verás que no es para tanto. Respirarás mejor.

Cáncer

Salirte con la tuya hoy en un tema profesional será algo difícil y puede traerte algún pequeño disgusto o decepción. No siempre salen las cosas como las planeamos, pero solo será un pequeño hándicap. Debes seguir sin rendirte, pero con estrategia.

Leo

Lo que no puedas cambiar, acéptalo cuanto antes y verás cómo tu ánimo mejora. Las circunstancias pueden ser negativas en ciertos temas, pero tu actitud hacia ellas las puede hacer tolerables y fáciles de manejar. Esa será la clave para sentirte mejor.

Virgo

Lo mejor es enemigo de lo bueno, así que hoy no debes ser demasiado exigente ni demostrar un exceso de ambición en eso que, si bien te interesa mucho, aún está bastante lejos de tu alcance. Debes trabajar poco a poco, pues aún queda mucho.

Libra

Es muy posible que consigas alejarte de un compromiso que de alguna manera te está asfixiando y no te deja evolucionar a tu aire, con lo que tu necesitas. Eso te dará oportunidad de establecer otros lazos más convenientes. No dudes en dar el paso.

Escorpio

Estás empezando un camino de recuperación en muchos sentidos y eso es algo que te trae una sonrisa porque ves que todo empieza a fluir de una manera más armoniosa, con mayor naturalidad. Las personas más queridas te influirán positivamente.

Sagitario

Las relaciones con los amigos serán sumamente agradables y placenteras, aunque sea en la distancia porque hay alguien que te va a prestar una magnífica ayuda aunque solo sea la de escuchar eso que te preocupa. Te quitarás un peso de encima.

Capricornio

Es mejor que te retractes de algo que habías pensado hacer y que de alguna manera rompe las reglas y no es precisamente un ejemplo de comportamiento. Ir a lo tuyo está bien, pero no contra los demás. Alguien puede afearte esa conducta.

Acuario

Es bueno para ti que tengas cuanto más claro, mejor, lo que deseas de una relación incluso si ésta es de hace mucho tiempo. Puede que haya cambiado y evolucionado mucho, pero te toca decidir. Piénsalo, porque es mejor para ambas partes.

Piscis

Puede que sientas inquietud porque estás ahora donde no te apetece estar, pero algo o alguien te impide moverte y eso no te gusta nada. Lo mejor que puedes hacer es asumir la situación y no dejar que te supere. Todo evolucionará con mucha rapidez.