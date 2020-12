Vigo acoge "el despertar de la Navidad" con el encendido del alumbrado del árbol y más de trescientas calles

Pasadas las 20,00 horas, ha dado comienzo un evento en el que se ha reproducido un espectáculo luminoso al ritmo de temas como la pieza 'Promontory' de la banda sonora de 'El último Mohicano' y 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey sobre el árbol instalado en la calle Policarpo Sanz.

Aunque el acceso peatonal y de vehículos a esta calle y las aledañas había sido cortado, decenas de viandantes se han aproximado a la zona de Porta do Sol para tomar las primeras imágenes de la iluminación del árbol con sus teléfonos móviles.

Durante el acto, el regidor olívico ha señalado que, con el encendido del alumbrado, "arranca la Navidad en este planeta" porque esta "vive en Vigo".

Por ello, Abel Caballero ha afirmado que al iluminarse las 350 calles de la urbe la Navidad estaría "respirando" y se realizaría una "llamada" a Papá Noël.

A pesar de que ha apuntado que esta temporada "va a ser distinta" debido a la crisis sanitaria, ha insistido en que "tiene que haber Navidades" dado que estas representan "la forma de entenderse". Además, ha defendido que las de este año deben ser "las de la ilusión de los niños" que padecieron "si cabe más" que los adultos la pandemia.

En esta línea, el alcalde de Vigo ha recalcado que estas deben ser "las Navidades de la ilusión" y ha recordado que pidió a la ciudadanía que no acudiese de modo presencial al acto de encendido del alumbrado, que el año anterior congregó a miles de personas, debido a la COVID-19.

Además, ha hecho un guiño a su tradicional anuncio de que el alumbrado navideño contará con "más de 10 millones de luces", si bien ha apuntado que este año se repite este mensaje "desde el sosiego y la tranquilidad".

SEGURIDAD

También ha incidido en la necesidad de mantener la seguridad COVID "mil por cien", que ha ejemplificado en la limitación del acceso al evento y en el hecho de que la iluminación de la ciudad "irá a las casas de todos los ciudadanos" que no pueden desplazarse a la ciudad mediante su retransmisión por 'streaming'.

Adicionalmente, ha trasladado "un abrazo muy fuerte" al comercio de proximidad y la hostelería y otros sectores y trabajadores afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria.

En un primer momento, el acto había sido previsto para este jueves, pero, ante la perspectiva de que pudiese llover ese día, se adelantó a este miércoles, cuando ha tenido lugar ante el árbol situado en la calle Policarpo Sanz.

De este modo, se ha cerrado esta calle, donde se han reunido más de 75 personas, representantes de asociaciones culturales, vecinales y sociales y del gobierno local, además de medios de comunicación. Paralelamente, el evento se ha retransmitido en 'streaming' y a través de algunos canales de televisión.

La instalación del alumbrado navideño dio comienzo el pasado mes de agosto, cuatro meses antes de esta temporada festiva y un mes antes que las Navidades del año pasado, debido a que las circunstancias marcadas por la pandemia conllevaron que las tareas se realizasen de modo más lento, como anunció el pasado verano el alcalde.