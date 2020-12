Unos 50 CDR se concentran en la plaza Sant Jaume de Barcelona "contra la represión"

#ProuRepressió A #SantJaume ni una pancarta amb pals deixen entrar. Segurament deu ser la única manifestació on no pot entrar una pancarta. Els que lluiten per la #Independència i la #Llibertat cada dia menystinguts #Prou@sasabsolucio@fgarrobo llibertat #NiUnPasEnrerepic.twitter.com/uLw52OEHMO