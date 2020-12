Florentino Fernández le da las gracias a Santiago Segura por sus enseñanzas en 'MasterChef Celebrity' tras ser finalista

Florentino Fernández fue este martes uno de los grandes protagonistas de MasterChef Celebrit 5, donde se convirtió en finalista junto a Nicolás Coronado, Josie, Ainhoa Arteta y Raquel Meroño. La noticia hizo que estallara en lágrimas, provocando uno de los momentos más emotivos del programa de La 1.

El humorista resaltó que su "templanza" es fruto de las enseñanzas de su padre. "Me ha ayudado a serenar un poco los nervios y en este caso a aprenderme el cocinado. En la vida en otras situaciones me he enfrentado a cosas muy movidas y también me ha ayudado, muchas gracias", explicó emocionado.

Sin embargo, el cómico no se ha conformado con su discurso en el talent culinario, pues este miércoles ha escrito un tuit en el que ha querido dar gracias a su compañero y amigo Santiago Segura. "Increíble. Gracias amiguete por tus enseñanzas y consejos. Finalista. Alucinante. Mítico Masterchef".

Increíble!!! Gracias amiguete @SSantiagosegura por tus enseñanzas y consejos!!! Finalista!!! Alucinante!!! Mitico Masterchef!!! https://t.co/tcpy9ZKF2j — Florentino Fernández (@flofdezz) December 2, 2020

"¡Para algo tenía que servir esa enciclopedia que te pasé! (Con lo que pesaba). Enhorabuena amiguete, eres muy grande y no esperaba menos de ti",le ha contestado el director de cine, así como también lo han hecho otros famosos como el periodista Borja Terán, el presentador Luis Ladorrera, el humorista El monaguillo o el deportista Rudy Fernández.

Ambos humoristas ya coincidieron en las cocinas del concurso, donde, hace unas semanas, los espectadores presenciaron una tensa conversación que pareció no gustarle a Florentino Fernández. "Estás muy quemadito porque no vas a llegar a la altura de Santiago Segura", bromeó Gonzalo Miró.

Esto hizo que los jueces se llevaran el comentario a su terreno. Así, no dejaron de recordar que Segura llegó al programa número nueve. "No sé si me hace ilusión o genera ganas de vomitar", dijo el ya finalista del programa, quien, en aquel entonces no sabía que, para su sorpresa, iba a poder alcanzar a Segura.