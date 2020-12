Gobierno confía en la "responsabilidad" de los ciudadanos para evitar viajes no permitidos en Navidad

El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado este miércoles pautas comunes de cara a la Navidad para establecer por qué motivos estarán permitidos los movimientos por el país, cuántas personas pueden reunirse para cenar en Nochebuena o a qué hora ya no se podrá estar por la calle por la noche. Sin embargo, el plan no especifica qué es un "allegado" ni contempla la forma de controlar que no hay desplazamientos por motivos distintos a los permitidos. Aunque ha comentado vagamente que "se tomarán los controles pertinentes", el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado de momento que vaya a solicitarse algún tipo de justificante y ha confiado en la "responsabilidad" de los ciudadanos.

"Tenemos plena confianza en la actitud responsable ampliamente acreditada, aunque pondremos en marcha controles", ha dicho Illa, que no ha especificado de qué tipo serán.

"No hemos acordado ningún tipo de justificante pero los acuerdos están para cumplirse y apelo a la responsabilidad de todo el mundo", ha recalcado el ministro, que también ha dejado abierta la cuestión de a quién debe considerarse exactamente un "allegado" o qué grado de relación debe exigirse para con un "familiar" para que se considere que un viaje entre una comunidad y otra está justificado.

Según el acuerdo, desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero las comunidades deberán cerrar perimetralmente sus territorios y solo se permitirán los movimientos entre unas y otras en los casos previstos en el estado de alarma -por ejemplo, trabajar, ir al médico o a cuidar de mayores- y para "los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados".

"Todos lo entendemos, familia o persona muy allegada aunque no haya vínculo familiar", ha indicado Illa, que ha apuntado que "estamos seguros de que la ciudadanía de nuestro país va a respetar estas medidas de forma escrupulosa".

Madrid vota en contra y Cataluña se abstiene

Illa ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Sanidad donde Gobierno y comunidades autónomas han acordado un plan para Navidad, aunque con el voto en contra de la Comunidad de Madrid y con la abstención de Cataluña. El ministro ha indicado que sus aspectos son "de obligado cumplimiento".

Las pautas comunes suponen cierta apertura con respecto a la propuesta inicial de Sanidad, más restrictiva, a pesar de lo cual Illa ha advertido de que el principio rector de las próxima Navidad debe ser "evitar todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa para celebrar las fiestas con los nuestros".

Según ha dicho, los datos epidemiológicos de este miércoles "dan pie a la prudencia pero todavía queda muchísimo recorrido". Este llamamiento se produce nada más empezar el mes de diciembre, cuando el largo puente de la Constitución y después la Navidad serán una prueba para mantener la actual tendencia.

"Nos jugamos mucho este mes de diciembre, ha costado muco doblegar la curva", ha apunto Illa. A su lado, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha señalado que "tenemos que llegar en las mejores condiciones a la vacunación", que está previsto que empiece en enero.