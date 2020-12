PP subraya que "no hay nada que ocultar" sobre el WPT y lamenta el "circo mediático" que busca el gobierno local

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el portavoz popular, Manuel Bonilla, tras la sesión constituyente de este órgano, sobre la que ha criticado que, "tres meses después de constituir en pleno el paripé mediático de esta comisión, vuelvan a realizar una convocatoria fallida, y ya es la segunda".

En este sentido, ha aludido al incumplimiento del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales, sin trasladar a los grupos documentación relativa al orden del día al menos con una antelación de 48 horas, como la propuesta de calendario, o sometiendo a la deliberación de la comisión unas normas de funcionamiento que "ni siquiera había sido incluidas en el orden del día".

Para el edil, es "un auténtico despropósito que lo que se hubiera podido dilucidar en una única sesión, se vaya a desarrollar durante tres meses con la única finalidad de montar un circo mediático" y "para distraer la atención de la opinión pública ante la incapacidad de gestión" del gobierno local.

"No sé qué pueden pensar los jiennenses que estén en desempleo, en un ERTE o que hayan tenido que cerrar su negocio, cuando vean que este gobierno municipal, en vez de poner en marcha medidas efectivas, como hacen desde hace meses otros ayuntamientos, se dedican a perder el tiempo en algo que podía ser aclarado en una mañana de trabajo", ha dicho.

Bonilla ha resaltado las "continuas contradicciones" del concejal de Deportes, Carlos Alberca, "que dijo en su día que apenas había papeles en los expedientes del WPT del Patronato Municipal, y misteriosamente, tres meses después remite cientos de páginas de documentación obrante en los archivos del Patronato".

"Curiosamente, hemos podido comprobar que no se ha aportado documentación relevante, que nos consta está disponible en las dependencias del Patronato Municipal antes del Pleno del mes de septiembre, como son las liquidaciones del IVA o la demanda original del WPT contra el Ayuntamiento de Jaén", ha señalado, no sin exigir que se incorpore inmediatamente.

Además, ha considerado relevante que en el desarrollo de la comisión "Alberca ha intentado que esa documentación no se uniera al expediente del WPT, para el análisis en las futuras convocatorias".

En todo caso, ha asegurado que el PP no tiene "ningún inconveniente en que se celebren las sesiones de esta comisión con luz y taquígrafos" porque "no hay nada que ocultar". "Pero sí nos parece que con la que está cayendo en la ciudad, con 2.500 nuevos parados desde el inicio de la crisis, con cientos de trabajadores en ERTE, y empresas que han tenido que echar el cierre a sus negocios sin saber si podrán volver a abrir, PSOE y Ciudadanos deberían centrarse en ayudarles y no perder el tiempo en comisiones mediáticas e innecesarias", ha concluido.