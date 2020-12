Críticas a Carlos Latre por su imitación de María Jesús Montero en 'El hormiguero': "El andaluz no es un chiste"

Este martes, Carlos Latre apareció en El hormiguero con una de sus habituales imitaciones, en este caso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, al contrario que en otras parodias del cómico, las redes se han llenado de críticas al colaborador por considerar que "ridiculizó" el acento andaluz.

El jurado de Tu cara me suena llegó ataviado con un traje rojo, una peluca y un atril móvil que emulaba la mítica escena de la portavoz del Gobierno en sus comparecencias.

El humorista imitó a la ministra explicando los Presupuestos Generales del Estado: "Voy a hacer todas las explicaciones, y no se preocupen porque si no sé la respuesta me las invento y ya está". Entre otras cosas, dio rodeos en sus respuestas o exageró la actitud nerviosa de la política socialista, pero también emuló el acento con palabras como "negoziasiones" o "converzasiones".

Hoy ha venido a divertirse la Ministra de Hacienda ¡@mjmonteroc! #AmaiaAlizzzEHpic.twitter.com/1cNyvTmH2P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2020

Esto provocó multitud de críticas en las redes que consideraron que Carlos Latre estaba "ridiculizando" la forma de hablar de Andalucía. "Ni puta gracia, el andaluz no es un chiste", tuiteó un usuario. "¡Si hubieras dicho algo más aparte de imitar su acento, entonces hasta nos reiríamos! Pero basaste toda tu imitación en forzarlo y exagerarlo", criticó otra.

Ni puta gracia, el andaluz no es un chiste. — MAGG (@magg1994) December 2, 2020

Carlos una pequeña puntualización, para el humor no debería haber límites. El problema q genera imitar un acento no es el acento como tal, es estereotizar comportamientos de torpeza, vagueza, erratas etc, q es lo q la gente termina asociando a un acento. — ฿₳Đ V₳ⱠØ ❤️💛💜 (@ZeroWolf1986) December 2, 2020

Si hubieras dicho algo + a parte de imitar su acento entonces hasta nos reiríamos! Pero basaste toda tu imitación en forzarlo y exagerarlo, lo q viene a ser reírse únicamente de su habla (sorpresa! andaluza) y no d ninguna otra característica personal.Un chiste demasiao manío ya. — pacopantanos (@whateverxm) December 2, 2020

La respuesta de Carlos Latre

Aun así, algunos tuiteros defendieron la imitación de Carlos Latre y, aunque eran andaluces, alegaron que no les había ofendido. Pero el propio humorista habló del tema este miércoles al ver el revuelo.

"Sabía que esto iba a pasar en este mar de Twitter nuestro, cada día más infectado de plástico de la cizaña y el mal rollo", tuiteó. "Dice 'negoziasione' (negociaciones), 'converzasione' (conversaciones), 'Estao' (Estado) o 'pactao' (pactado), entre otras cosas. Así que mi parodia imita exactamente la forma de hablar de esta señora. Nada más".

Una señora q dice “NEGOZIASIONE”(negociaciones), “CONVERZASIONES”, Estao(estado) o pactao (pactado) entre otras cosas . Así q mi imitación o parodia, imita exactamente la forma de hablar de esta señora. Nada más. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020

"Nada tiene que ver con faltar al respeto al acento andaluz, que es absolutamente maravilloso y al que admiro, quiero y respeto", escribió. "Así que no vean polémica, falta de respeto o desconsideración donde no los hay [...] Que no me metan en sacos que no son los míos. Muchas gracias".

Así que no vean polémica, falta de respeto o desconsideración donde no los hay. Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos y tengo la gran suerte de sentirme admirado y querido allí. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020