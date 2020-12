La periodista Gema López explicó este martes en Sálvameque Isabel Pantoja podría volver a ser investigada por la Fiscalía Anticorrupción por haber estado recibiendo regalos de un amplio número de seguidores que no habría declarado de la forma debida.

"Como en muchas ocasiones, en esas entregas no existía un recibí, no se pagaban impuestos, y a partir de ahí se puede abrir una nueva causa", avanzó la tertuliana en el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez.

Además, la colaboradora de televisión apuntó que "si a esto sumamos que hay gente que está azuzando tanto a Kiko Rivera como a los fans delatores, por decirlo de alguna manera, pues los fans lo que están haciendo es aunarse entre ellos y probablemente se forme causa común en contra de Isabel Pantoja".

Por otra parte, López añadió que la tonadillera podría haber estado recibiendo, durante su periodo en prisión, sobres con hasta 10.000 euros que no estaban declarados. Una persona a la que le habría dado poderes en su nombre habría sido la encargada de recogerlos. "Si todo ese dinero se recauda para pagar la multa pero luego se nos cuenta que se ha pagado con la venta de La Moraleja a mí o la explicación a, o la b", expuso.

"En el tiempo que Isabel está en prisión hay una persona que se encarga de recaudar fondos a través de los club de fans. Se reúnen en un punto concreto donde se llevan los sobres y una vez que todos esos sobres se juntan, son entregados a la persona que tiene poderes en nombre de Isabel Pantoja", contó.

"Los fans lo han contado: conciertos que no se han celebrado y las entradas no se han devuelto, recaudación para batas de cola en homenaje a Isabel Pantoja cuya bata no se compra y el dinero no se devuelve... ¿Todo ese dinero dónde está?", preguntó la periodista, y añadió: "Ya tiene antecedentes, ya ha pagado con cárcel, pero eso no la exime".