Més de 800 propostes de les 1.283 presentades passen de fase als pressupostos participatius

Els pressupostos participatius Decidim VLC, dotats amb 8 milions d'euros, han registrat un fort increment de la implicació ciutadana, tant en la presentació de projectes d'inversió per als districtes i pobles com en els suports brindats a aquests. Segons el balanç oferit aquest dimecres per la regidora de Participació i Acció Veïnal de l'Ajuntament de València, Elisa Valía, de les 1.283 propostes presentades, han sigut finalment 804 les que passen a la següent fase, la d'avaluació de la viabilitat, després d'obtindre un mínim de 30 suports (15 en el cas dels pobles).

Segons les dades oferides per Valía, de les 1.283 persones que van registrar les seues propostes d'inversió fins al 23 de novembre (i que ja suposaven més del doble de les presentades en l'edició anterior), en la fase de recollida de suports conclosa aquest passat dilluns han participat 14.246 persones, un 36% més que la passada edició, i més del triple si es compara amb l'última edició de projectes de districtes i pobles com l'actual celebrada en 2018/2019.

De les 804 propostes que han passat el tall, 34 ho han fet directament en haver sorgit per unanimitat en els grups de treball de les Juntes Municipals de Districte.

Per districtes, el més actiu és Quatre Carreres, amb 124 projectes ciutadans presentats, enfront dels 40 de Rascanya, que registra la xifra més baixa. Com a curiositat, els veïns del poble de Mauella no han proposat cap inversió, per la qual cosa de cara a la fase de votació final es rescataran propostes d'edicions anteriors de Decidim VLC que no van aconseguir finançament.

Des d'ara i fins al mes de febrer, les 804 propostes ciutadanes que han obtingut els suports necessaris passen a la fase d'estudi de viabilitat tècnica, jurídica i pressupostària per part els serveis tècnics municipals.

Després d'aquest estudi, que té com a primera condició que les propostes versen sobre competències d'àmbit estrictament municipal, les propostes viables passaran a la fase final de votació ciutadana, que se celebrarà entre de l'11 al 28 de febrer de 2021, data en la qual s'iniciarà el procés per a l'execució de les obres seleccionades.

L'import total del programa manté els 8 milions d'euros d'edicions anteriors, encara que presenta algunes novetats. Una d'elles és la tornada a la divisió del pressupost per districtes. Cadascun rep una assignació en funció de la seua població de factors socioeconòmics que van des de la renda dels barris fins al grau d'inversions prèvies que han rebut. Es tracta, afirmen des del Consistori, d'aplicar criteris de reequilibri. Una altra novetat d'aquesta sisena edició és l'assignació addicional de 40.000 euros tant per als Pobles del Sud com per als del Nord.

Les temàtiques més repetides en les propostes ciutadanes tenen a veure, en la seua major part, amb l'espai públic: des d'ampliació de voreres a conversions en zona de vianants passant per l'extensió de la xarxa de carrils bici, aparcaments de bicicletes, habilitació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, demanda de més zones verdes i parcs, plantació d'arbres en els escocells dels barris, potenciació de pistes esportives i millora de l'enllumenat.

També se suggereixen canvis en el trànsit, com a habilitació de rotondes en encreuaments o l'eliminació de zones d'aparcament per a guanyar espai públic (per exemple, en la mitjana de l'avinguda d'Aragó).

Per a Valía, totes aquestes dades apunten a "un èxit dels instruments de participació de la ciutadania a València i una evidència del potencial d'aquesta eina de democràcia directa que en cada edició incrementa el seu abast".

Per això, interpreta aquest balanç com "un suport a la voluntat del Govern municipal per implicar veïnes i veïns en la presa de decisions sobre el futur dels nostres barris i pobles, i a generar espais de cogobernança de la ciutat sobre aspectes que repercuteixen directament en la seua qualitat de vida".

La regidora de participació sosté que tots els indicadors "reflecteixen un augment molt significatiu de la implicació ciutadana en Decidim VLC: en el nombre de visites a la web, les persones registrades, les propostes presentades, el nombre de suports emesos, les persones participants o el volum d'impactes en xarxes socials. Tot això és el resultat d'un esforç mobilitzador emprés des de la Regidoria de Participació, de contacte constant amb associacions i col·lectius, i de les sinergies generades des de l'Ajuntament amb els veïns i veïnes”.

Vigents malgrat la crisi sanitària

Valía recorda que "a diferència d'altres grans ciutats que han aparcat els processos de pressupostos participatius, València va decidir seguir avant en un context de crisi sanitària, econòmica i social com el que vivim. I, a tenor de les dades de participació, va encertar en la decisió. Vam entendre que en aquests moments era més important que mai la implicació de la ciutadania en les decisions que afecten la seua realitat més pròxima, permetent que proposen i voten les inversions a realitzar en els seus barris i pobles i que poden contribuir a millorar la seua qualitat de vida".

Per a la regidora de participació ciutadana "és molt ressenyable que la majoria de les propostes presentades i secundades promoguen el disseny d'una ciutat a escala humana, més habitable, més verda, amb més espais públics i de convivència per a ser gaudits, propostes que estan en línia amb els principals eixos d'actuació de l'Ajuntament i dels Acords per a la Recuperació i la Reconstrucció de les diferents Administracions”.