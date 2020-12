Paro.-Espadas dice que se está en fase de "transición con una economía contenida" para reducir la pandemia

A preguntas de los periodistas, tras acudir a la apertura de un nuevo punto limpioen el Puerto con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, Espadas subraya que la voluntad de todas las Administraciones es "seguir amortiguando los efectos y el impacto de esa pérdida de empleo, en algunos casos temporal", así como generar más empleo "lo más rápidamente" posible en la recuperación económica. Pone además en valor el "inédito" volumen de inversión pública que se va a concentrar en los años 2021, 2022 y 2023.

"Tenemos que sacar el máximo partido posible", sentencia, tras señalar que desde la Consejería se le ha trasladado que a final de este mes "la Junta canalizará al Gobierno de España los proyectos de las primeras fichas del proyecto para los fondos de recuperación económica". "Por tanto, ahí vamos a tener oportunidades de creer, de crecer y de crear mucho empleo", agrega.

El regidor hispalense indica que la situación "sigue siendo un pozo desde el punto de vista del empleo", aunque pone en valor que haya trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE) que ya se están incorporando al mercado laboral. "Estamos en un momento de transición muy complicada ante el impacto de la pandemia y todavía no podemos saber a ciencia cierta su impacto en términos de desempleo neto", advierte.

Además, insiste en que la recuperación todavía no se puede producir porque "sencillamente no se ha vencido al virus y, por tanto, la actividad económica sigue frenada de manera además consciente" al no poderse desarrollar una actividad que genere un riesgo de incremento de contagios. "No son elementos que se puedan comparar con ninguna situación normal y estamos conteniendo nuestra propia economía, reduciendo nuestra propia capacidad de generación en empleo", apostilla.