Turisme.- La Generalitat ampliarà en dos milions d'euros el pressupost del Bo Viatgem per al 2021

"El Consell no va a deixar a soles el teixit que alimenta directament al 15 per cent dels valencians i a molts més indirectament, perquè fa una dècada, quan pitjor l'estàvem passant, el turisme va ser salvador de l'economia valenciana", ha indicat el cap del Consell durant la seua intervenció telemàtica en la inauguració per videoconferència del XX Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm 2020.

En aquest sentit, Puig ha defès les mesures adoptades per a fer d'"escut social" per a protegir al turisme, com són "els ERTO, els crèdits ICO i els instruments nous que l'IVF va a llançar per a protegir a empreses viables com les del sector turístic", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"La Generalitat creu en un turisme basat en valors com la cogovernança, l'ètica i els objectius de desenvolupament sostenible, i els nostres objectius són més digitalització, usos més eficients dels recursos i millora del capital humà", ha explicat Puig.

Així mateix, el president ha apostat per fer un turisme valencià "més atractiu, amb més valor afegit i amb més i millors ocupacions", i ha afegit que l'horitzó "passa per Europa, perquè es tracta de dissenyar projectes que capten el major volum possible dels fons de recuperació".