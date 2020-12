Adelante pide a la Junta más "ayudas directas" a los sectores afectados por las limitaciones y "diálogo social"

"Sin contención de la pandemia no habrá recuperación económica. Es muy importante tomar medidas para la contención de la pandemia y eso no se hará salvando la Navidad. El Gobierno de la Junta debe impulsar políticas para rescatar a los sectores más afectados por las restricciones poniendo fondos suficientes y no rompiendo el diálogo social", expone Ismael Sánchez.

Sánchez Castillo considera que el Gobierno liderado por Juanma Moreno "debe dejar la propaganda ante la situación sanitaria actual, los eslóganes vacíos, y actuar con responsabilidad". Para ello, además de las restricciones de movilidad y horarios, "es necesario dotar suficientemente a la sanidad pública, a la atención primaria, para fortalecer la eficacia en la prevención, en la detección precoz de los casos".

LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

"Aunque los datos de contagios parece que se están relajando, en la provincia de Sevilla preocupa la situación la capital y el Distrito Norte, donde la pasada semana la incidencia de casos seguía siendo de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes", señala Sánchez Castillo, toda vez que a día de hoy las tasas son de 250 y 280 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

El diputado de Adelante considera que, además de llevar a cabo acciones sanitarias de urgencia, es necesario ayudar a los sectores más desfavorecidos, "pero no con propaganda, como el plan de 600 millones anunciado por la Junta y que desde todos los sectores se han visto insuficiente".

El diputado sevillano recuerda que el propio sector hostelero las considera insuficientes, y desde los sindicatos CCOO y UGT "no comprenden como esas ayudas no van ligadas al mantenimiento del empleo". La solución no pasa, reivindica Sánchez Castillo, "por hipotecar a los sectores afectados, sino por un aumento del número de ayudas directas".