Vox pide a Espadas que garantice el "respeto" a sus vocales de distrito y avisa de la "prepotencia" de Castaño

"Nuestros vocales no son políticos profesionales ni están acostumbrados a las malas artes de los representantes del PSOE y Podemos. Se les intenta amedrentar en los plenos de las juntas de distrito con actitudes incluso violentas, que son del todo inadmisibles", ha dicho Peláez.

En ese contexto, ha relatado que en el distrito Macarena, "se envió por correo electrónico a todos los representantes de las entidades y de los partidos que conforman la junta municipal una fotocopia del DNI del vocal suplente de Vox, tanto en anverso como el reverso, en un claro incumplimiento de la Ley de Protección de Datos que ha puesto en manos de todos información personal como la dirección del domicilio del representante", extremo que el Ayuntamiento atribuye a una situación fortuita y no intencionada.

"El problema que sufrimos en la Macarena es extensible también al Distrito Norte, donde por sistema, nuestro vocal debe soportar ataques políticos y personales que superan ampliamente el cometido y la razón de ser de estos organismos, que no pueden ni deben ser una extensión del pleno municipal ni debatirse asuntos de política nacional, porque para eso está el Ayuntamiento, el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados", agrega.

LA "POLÍTICA DE CRISPACIÓN"

Así, la portavoz municipal de Vox, cuya formación tacha de "criminal" al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, criticando de "totalitarias" sus medidas, ha lamentado "la política de crispación y de odio que emana de los representantes del PSOE y de Podemos, y de algunas entidades teledirigidas por ambas formaciones, que se traduce en un ambiente de hostilidad".

De no mediar remedio, según avisa, Vox va a "responder con las mismas artes y convertir las juntas de distrito en una suerte de campo de batalla político", algo que según precisa no desea este partido.

Peláez ha advertido a Espadas de "la actitud especialmente prepotente" de la edil socialista y portavoz del Goberno, Adela Castaño, que "no entiende ni comprende el concepto de democracia y que aún no ha llegado a asumir que Vox está representado en el Ayuntamiento por expreso deseo de los sevillanos" que votaron a dicha formación.

"Castaño debe aceptar, le guste o no, las opiniones de nuestros vocales y no confundir el escenario. No es lo mismo el pleno del Ayuntamiento que el pleno de una junta de distrito", avisa Peláez.

"La misma situación de hostilidad y odio se ha trasladado por el PSOE y Podemos a Cerro Amate, Nervión y San Pablo-Santa Justa, donde se producen regularmente los mismos episodios", agrega, temiendo "una estrategia de la izquierda para acogotar" a los vocales de Vox para que dimitan, "conscientes de que ellos son políticos profesionales y representantes de entidades que viven de un salario público o generosas subvenciones". "No lo van a conseguir, sea con la intermediación del alcalde o no", ha concluido.