El regidor del PSPV de Xiva, condemnat a cinc dies de localització i a allunyament per vexacions injustes a la seua dona

L'edil va ser jutjat en aquesta instància judicial, amb competències en violència sobre la dona, el passat 27 de novembre. Després de reconéixer els fets, va ser condemnat com a autor d'un delicte lleu de vexacions injustes de l'article 173.4 del Codi Penal a cinc dies de localització permanent, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, la jutgessa també li va imposar una orde d'allunyament de dos mesos de durada respecte de la seua dona, per la qual no pot acostar-se a la mateixa, al seu lloc de treball, domicili i llocs que freqüent a una distància inferior a 300 metres, ni tampoc comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà ni procediment.

La sentència declara provat que l'acusat es va dirigir el 26 de novembre "en termes vexatoris" a la seua dona després d'anar a demanar-li el telèfon mòbil.

La direcció del PSOE ja ha iniciat el mecanisme per a expulsar Máñez del partit, una decisió que se li notificarà i contra la qual pot presentar al·legacions en el termini de tres dies, segons han assenyalat a Europa Press fonts socialistes, que aquest dimarts van confirmar la detenció de l'edil divendres passat. Una vegada transcorregut aquest tràmit, Ferraz comunicarà a l'Ajuntament de Xiva l'expulsió del PSOE i passarà al grup de No Adscrits en cas de no renunciar a l'acta.

La secretària general del PSPV en la província de València, Mercedes Caballero, va instar personalment Máñez a dimitir del seu càrrec orgànic com a secretari general local i a posar a la disposició del partit l'acta de regidor en l'ajuntament de la localitat, segons es va donar a conéixer aquest dimarts. De no produir-se la dimissió voluntària, la direcció provincial rescindirà del seu càrrec orgànic a Máñez a través de l'expedient d'expulsió.