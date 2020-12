Bonig critica la "Commonwealth mediterrània" de Puig: "Crec que ni ell mateix sap el que diu"

Bonig s'ha pronunciat així a Borriana, on ha exigit al president de la Generalitat, Ximo Puig, que engegue "ja el pla de realització de test d'antígens en les farmàcies" i ha visitat el centre de salut Verge del Carme, tancat durant la pandèmia, acompanyada pel president del PP de la província de Castelló, Miguel Barrachina, i el portaveu del PP en l'Ajuntament, Juan Fuster.

La líder del PPCV ha recordat que la seua formació "ha presentat un pla perquè les farmàcies facen test" i ha reclamat a Puig la seua engegada. "D'aquesta forma es podrà controlar els asimptomàtics i es podrà controlar la pandèmia per a poder reobrir a poc a poc l'activitat econòmica". Finalment, ha afirmat que Puig "està retallant drets al mateix temps que el Consell i els alts càrrecs es pugen el sou un 2%. Per a l'esquerra la crisi és per a la resta de valencians, però no per al Botànic".

La presidenta 'popular' ha afirmat que a la Comunitat Valenciana "hi ha quasi 333.333 valencians en l'atur i 460.000 valencians afectats per ERTO, i tenim consultoris com el de Borriana que ha tancat durant la pandèmia i no es donen solucions".