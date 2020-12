FGV instal·larà màquines de venda automàtica de títols plenament accessibles en estacions de Metrovalencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) instal·larà en les principals estacions de la xarxa de Metrovalencia màquines de venda automàtica de títols plenament accessibles, tant per a les persones de mobilitat reduïda com per a les persones discapacitades sensorials, cognitives i intel·lectuals.