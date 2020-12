Podemos Segovia apoyará los presupuestos municipales ya que "multiplican las inversiones en los barrios"

Así lo ha anunciado este martes su portavoz, Guillermo San Juan, en el marco de una rueda de prensa celebrada en dependencias municipales.

El pasado 4 de noviembre, Podemos presentaba su propuesta base para poner en marcha un acuerdo global con el equipo de gobierno para definir tanto el uso de los remanentes acumulados como de las cuentas ordinarias del próximo ejercicio.

Casi un mes después, la formación morada ha alcanzado un acuerdo con el equipo de gobierno. "Estamos satisfechos. Hemos echado muchas horas para conseguir que el año que viene el ayuntamiento tenga un presupuesto a la altura de la situación y de lo que los segovianos y segovianas necesitan: reactivación económica, ayudas a PYMES y pequeño comercio, a los sectores que peor lo están pasado, refuerzo de la atención social y una clara apuesta por mejorar la sostenibilidad de nuestra ciudad.Creo humildemente que lo hemos conseguido", ha manifestado San Juan.

Y es que si la propuesta inicial que planteaba la formación morada de 40 medidas por un valor de 5'2 millones, el acuerdo con el equipo de gobierno finalmente contempla la gran mayoría de sus medidas propuestas y asciende a 9.295.000 millones de euros.

La mayor parte de las iniciativas propuestas por la formación morada mantienen al menos la cuantía inicial, aunque algunas también aumentan.

Por ejemplo, Podemos proponía aumentar al menos un 15 por ciento el presupuesto dedicado a Ayudas de Emergencia Social, lo que suponía alcanzar la suma de 247.250 euros, y finalmente el presupuesto para el próximo año llegará hasta los 339.000 euros.

Por otro lado, la propuesta inicial de la formación morada planteaba un presupuesto mínimo para políticas municipales de vivienda, como ayudas al alquiler o a la rehabilitación de edificios, de 750.000 euros, presupuesto que finalmente ascenderá a 880.000 euros en total.

Otro ejemplo sería lo dedicado a los polígonos industriales, actuaciones que Podemos estimaba inicialmente entre 2 y 3 millones de euros, y que finalmente será de 2'6 millones; o el plan de rescate al tejido económico, que pasa de los 465.000 euros iniciales de la formación morada a los 620.000 euros que recoge el acuerdo alcanzado.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA CIUDAD

"Con este acuerdo económico, el año que viene se van a dedicar más de 1,3 millones a la atención social de las familias de Segovia que más lo necesitan, 3,3 millones a reforzar y diversificar nuestra economía local y 4,6 millones a actuaciones pendientes en nuestros barrios, en mejorar las infraestructuras municipales y en avanzar hacia una ciudad más sostenible. La propuesta de presupuestos para el año 2021 es una oportunidad para la ciudad y una prueba para el equipo de gobierno: no valen excusas administrativas o burocráticas para que estas cuentas no se ejecuten. Segovia no se puede permitir excusas", ha apuntado el concejal morado.

Además de haber aceptado la práctica totalidad de las medidas propuestas por la formación morada, el equipo de gobierno ha asumido también varios compromisos políticos que "suponen un antes y un después en la política municipal".

Por un lado, avanzar en el desarrollo normativo necesario para regular los precios de los alquileres en la ciudad; por otro lado, el compromiso de desarrollar un plan municipal de subvenciones "que ponga orden en los convenios municipales" y, finalmente, la aceptación de disminuir la aportación municipal a la Fundación Juan de Borbón en 115.000 euros.

"Esta fundación es todo un símbolo de la forma que ha habido siempre de hacer política en Segovia. Estamos muy satisfechos de haber empujado para poner orden en una Fundación que no cumple con sus objetivos y seguiremos haciéndolo hasta conseguir un replanteamiento global del papel del Ayuntamiento en esta entidad", ha argumentado San Juan.