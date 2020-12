À Punt llança un correu i un telèfon mòbil perquè els ciutadans envien notícies

Amb aquesta iniciativa, la radiotelevisió pública pretén habilitar "un nou canal de comunicació, fàcil i accessible, on puguen deixar els seus missatges, d'àudio i vídeo". À Punt, afigen, "desitja obrir les portes de la redacció als espectadors i engega aquesta iniciativa per a millorar el seu objectiu d'oferir una informació de proximitat".

El correu per als espectadors és tincunanoticia@apunt.es, i el telèfon, el 699 461 999 (via whatsapp). Des de la redacció es rebran els missatges, i es verificaran i comprovaran les comunicacions rebudes per a establir si són o no noticiables, una vegada siguen contrastades pel Departament d'Informatius.

La directora del Departament d'Informatius, Raquel Pérez Ejerique, explica, en un comunicat que la intenció és "escoltar a la ciutadania i treballar per a ella, perquè és el nostre focus d'interés".

"Per açò, els periodistes d'À Punt obrim aquesta porta informativa a les valencianes i als valencians, que podran enviar-nos videos, fotos, denúncies i notícies que seran contrastades i publicades segons l'interés informatiu", assevera.

I recalca: "És molt important que els mitjans públics de la Comunitat Valenciana s'òbriguen a l'audiència, a la qual ens devem, que segur ens reportarà temes per a notícies d'interés general".

EL SELECCIONADOR

Per açò, tant al matí, vesprada i cap de setmana un equip rebrà les comunicacions (el seleccionador/a) i les verificarà per a traslladar-les a la redacció.

Els periodistes engegaran l'elaboració de la notícia (el 'newsmaking') amb la investigació de dades, gravació i redacció de la notícia tant per a la televisió, la ràdio i el web.

A partir d'aquest dimecres À Punt "posa la redacció al servici dels valencians, que podran participar de manera activa amb les seues aportacions als informatius, una manera d'agrair als espectadors la confiança depositada en la ràdio televisió valenciana", conclouen.