Joaquín Prat, muy duro con Asraf: "Qué decepción que no sepas tratar a tu pareja y que te creas mejor que la Pantoja"

La actitud de Asraf Beno con Isa Pantoja en La casa fuerte está siendo muy criticada, muchos califican de "machista" al modelo que parece no encajar con sus compañeros de reality. El concursante ha protagonizado varias discusiones con su pareja en las que los comentarios del míster se han considerado algo agresivos.

La semana pasada, la presentadora Ana Rosa Quintana arremetió contra el modelo y lo calificó como una persona machista. Este miércoles, ha sido el turno de Joaquín Prat quien ha sido muy duro con el yerno de Isabel Pantoja y ha defendido a su compañera de programa.

"Mira que lamento decir esto, porque aprecio sinceramente a Isa Pantoja, pero qué decepción Asraf en La casa fuerte, qué decepción comprobar el tipo de persona que es, qué decepción que no sepas tratar bien a tu pareja, qué decepción que seas un enorme egoísta y pienses en ti, qué decepción que te creas más importante que la Pantoja", ha comentado el presentador.

El colaborador Alessandro Lecquio ha comentado que Isa Pantoja debería dejar a su pareja, pero que le cuesta hacerlo porque "tiene miedo a la sociedad", algo que, según ha opinado el conde, le viene de una solitaria infancia. El resto de colaboradores ha puesto el punto de mira sobre el modelo y sobre un comentario en concreto en el que Asraf advertía a Isa de que no lo desautorizase en público.

"Él no piensa en él de una manera egoísta, es pensando en él de forma que 'soy el macho, no me dejes mal, aquí no hables cuando no debes...", ha comentado Ana Rosa. "Es cultural, no lo estoy estoy justificando, solo digo que el origen de este machismo es cultural", ha añadido Lecquio. Quintana ha aclarado que la pareja vive en España y que este comportamiento no tiene por qué relacionarse con los orígenes de Asraf.

El aristócrata ha recordado cuando salieron unas imágenes de la pareja en las que el modelo cogía del brazo a la hija de la tonadillera en medio de una discusión. Isabel Pantoja criticó a su yerno por esto e insinúo que el gesto de Asraf escondía una violencia machista. "Pues, a lo mejor, va a tener razón Isabel Pantoja...", ha comentado la conductora del programa.