La Diputación mantiene activos los servicios de mediación y gestión de conflictos 'on line' para municipios

En este sentido, el Área de Cohesión Social e Igualdad, gestionada por la diputada Rocío Sutil, realiza este servicio desde el año 2013 con la colaboración de los ayuntamientos, recuerda el organismo provincial en un comunicado.

Así, durante el periodo de confinamiento domiciliario con motivo de la pandemia originada por la Covid-19, la Diputación ofreció el citado servicio de mediación ante conflictos comunitarios, familiares y vecinaes. En ese periodo se realizaron 46 mediaciones sobre dificultades y desaveniencias que implicaron a 269 personas.

La mediación afronta una serie de resolución de disputas 'on line' en materia comunitaria como "paraguas para muchas formas de resolución de controversias", teniendo en cuenta el contexto jurídico de la 'e-mediación', así como la legislación española y europea en laforma en que afectan a la seguridad de la comunicación y la intimidad de las partes.

Aunque se siguen realizando mediaciones presenciales, "se intenta por todos los medios posibles,como prevención ante la propagación del virus, que éstas sean las estrictamente necesarias dada la prioridad y tipo de conflicto y que no puedan realizarse 'on line' por imposibilidad material de las partes o técnicamente no se determine la procedencia de la mediación por medios electrónicos".

"Serán los profesionales de los Servicios de Mediación y del Programa de Mediación y Convivencia de la Diputación los que determinarán de común cuerdo con las partes la modalidad de mediación a seguir". La mediación telefónica o presencial puede solicitarse en los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio, concluye el comunicado.