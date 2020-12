Paro.-Sindicatos reclaman un plan de choque para "rescatar" a trabajadores y advierten de una mayor precariedad

El paro crece en todos los sectores salvo en la agricultura (-132 personas), pero se deja notar sobre todo en los servicios (+635) y en el colectivo de personas sin empleo anterior (+573). "Es la juventud quien se está llevando la peor parte del aumento del desempleo debidoa los efectos de la Covid-19", ha destacado el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, en un comunicado.

"El 50 por ciento de las nuevas personas en paro durante el pasadomes de noviembre tenía 25 años o menos, mientras que solo el 8,4 por ciento tenía más de 44 años", ha añadido Vidán. "Estamos ante la terrible consecuencia de la extrema precariedad laboral y que ahora tiene un efecto tremendamente nocivo para nuestra provincia como es la expulsión de la juventud del mercado de trabajo".

Ante esta situación, Vidán ha pedido a las administraciones "que centren sus esfuerzos en proteger el empleo joven". El secretario general de CCOO ha resaltado, además, otro dato "extremadamentepreocupante: el 51,7 por ciento de las personas en paro en nuestra provincia ya no cobra ninguna prestación".

Para Vidán, "es fundamental que se agilicen los trámites para que estas personas puedan acceder cuanto antes al Ingreso Mínimo Vital y puedan desarrollar su día a día con un mínimo de dignidad hasta que puedan encontrar de nuevo un empleo", por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan de choque para salvar a las personas trabajadoras. "No es de recibo que el Gobierno andaluz solo ofrezca ayudas a las empresas y que ni siquiera las vincule almantenimiento del empleo".

Por su parte, desde UGT se ha destacado que en la provincia hay 80.439 personas sin prestaciones, es decir, que el 36,14 por ciento de los sevillanos en paro se han quedado sin ayudas. "Esto supone un aumento del 35,16% de subida con respecto a noviembre de 2019", explica en un comunicado.

Para el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, la precariedad es una característica del mercado laboral sevillano, "como hemos venido advirtiendo desde hace años, de modo que hay que invertir la tendencia de precariedad instalada en nuestro mercado laboral y subvertirla para que el empleo sea suficiente, estable y de calidad para afrontar nuestra recuperación con una perspectiva más justa socialmente".

"Desde UGT insistimos en que es necesario asegurar la salud de los trabajadores. Si no es así, los efectos negativos se dejarán ver en la campaña de navidad y empeorará la situación sanitaria de Sevilla y su provincia; la salud y la economía van de la mano, no habrá recuperación hasta que no se controle la pandemia", ha añadido.

UGT considera que este es el momento de una "apuesta decidida" por un cambio de modelo y que se mantengan y aumenten lo necesario el "escudo social iniciado en el confinamiento y que las buenas condiciones laborales se conviertan en una característica propia del mercado laboral español", ha concluido Ginés.