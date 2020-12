Sepiia 2080, Journify, Devallet i Proyecto A, vencedores en la nit de l'emprenedoria de la UPV

Durant l'acte d'entrega de premis, celebrada anit i en el qual també es va premiar als guanyadors del Concurs Emprenedor Universitari StartUPV 2K20, es van repartir 36 guardons, amb una dotació econòmica global de 42.000 euros.

De totes les distincions, la de major quantia de la nit, 5.000 euros, era el Premi Trajectòria, que va recaure en Sepiia 2080 SL, l'empresa tèxtil que aspira a revolucionar el món de la moda a través de l'aplicació d'avanços tecnològics. Teixits que no taquen, no fan olor i no s'arruguen són la bandera de la reeixida empresa creada per Federico Sainz de Robles, enginyer en Disseny Industrial per la UPV.