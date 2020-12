Bonig critica la "Commonwealth mediterránea" de Puig: "Creo que ni él mismo sabe lo que dice"

20M EP

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha criticado que "en lugar de preocuparse del paro y del colapso de la atención primaria" se fuera a Barcelona a "hablar de no se sabe qué, de una Commonwealth". "Yo creo que ni él mismo sabe lo que dice ni lo que supone la Commonwealth, que es una unión de países independientes que solo respetan la figura del rey de Gran Bretaña. No sé si está pensando en ser rey de la nación de naciones, no lo sé", ha manifestado.