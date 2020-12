Cantó troba que Puig "s'equivoca seguint" a ERC perquè "ara mateix la terra dels colpistes no és exemple de res"

"En Cs el que ens preocupa és l'exemple que pareix que vol seguir el president, Ximo Puig, perquè si busca el 'seny' català en Esquerra Republicana de Catalunya, camina molt desencaminat i ens està enganyant als valencians", ha subratllat Cantó en un acte a Xiva respecte a la reunió ahir de Puig amb el president català, Pere Aragonés.

En aquesta localitat ha presentat una esmena de la formació taronja als pressupostos autonòmics per valor d'un milió d'euros per a la construcció d'un centre de salut integrat en la zona, ha indicat la formació en un comunicat.

A més, el síndic de Cs ha apostat per "seguir als qui fan bé les coses com Madrid o Andalusia, on Cs ha demostrat que, abaixant els impostos, per exemple, es pot recaptar més". "Lamentant-ho molt pels catalans, ara mateix la terra dels colpistes no és exemple de res", ha manifestat després de reiterar que "Puig torna a tindre el punt de mira equivocat".

D'altra banda, Cantó ha criticat que el Consell "protagonitze l'últim capítol de passió de consellers, amb un Podem enfadat per la reunió entre Puig i Oltra, mentre els valencians segueixen esperant solucions".