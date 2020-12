Cvirus.- Sanitat estudiarà hui si alça el tancament perimetral a Elda i Petrer

Així ho ha anunciat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una visita a Gandia, en la qual ha confirmat que hui es mantindrà una reunió amb Epidemiologia i Salut Pública per a estudiar la situació.

Barceló ha confiat a poder aconseguir hui mateix una decisió ja que l'última pròrroga del confinament d'aquestes localitats acaba divendres que ve.

Quan es va decretar el tancament permiteral tots dos municipis tenien una incidència acumulada en els últims 14 dies de més de 800 casos per cada 100.000 habitants: 881,83 a Elda i 834,40 a Petrer i en les últimes dos setmanes es van detectar 464 contagis a Elda i 286 a Petrer.

Ara, segons les últimes dades actualitzades per la Conselleria de Sanitat el passat 30 de novembre, la incidència acumulada a Elda és de 543,54 casos per cada 100.000 habitants i s'han detectat 286 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, mentre que a Petrer la incidència acumulada ha baixat fins als 475,55 casos i s'han notificat 163 nous contagis en les dos últimes setmanes.