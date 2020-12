Cvirus.- La Comunitat Valenciana defendrà una mobilitat amb "matisacions" entre CA els dies assenyalats de Nadal

Així, ho ha assenyalat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, després d'una visita a Gandia (València), on ha explicat que aquesta serà la postura que defenga la Comunitat Valenciana en el Consell d'aquesta vesprada, en el qual confia que s'arribe a un consens perquè no hi haja diferències en aquestes festes "tan entranyables per a tots" i no siga necessari arribar a una votació.

Barceló, que ha assenyalat que encara no coneix l'esborrany definitiu del Ministeri, ha aclarit que el Consell advocarà per mantindre el tancament perimetral excepte els dies més assenyalats, el 24, 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.

No obstant açò, ha assenyalat que es no es tractaria d'una obertura "total i absoluta" sinó que "cal fer algunes matisacions" que no ha volgut avançar per a "no mediatitzar el debat" que es produirà en el Consell. En qualsevol cas, ha assenyalat que primer cal determinar el tancament perimetral i en quins dies s'alçaria i després s'establirà com dur a terme en la pràctica.

De la mateixa manera, la Comunitat Valenciana plantejarà limitar a sis persones les reunions socials i a deu en l'àmbit familiar solament en les dates proposades i que ara queda per determinar "qui ha de compondre eixe nombre màxim" i quantes unitats de convivents inclou. A més, ha assenyalat que el debat de si els xiquets es comptabilitzen en aquest límit estarà damunt la taula.

EL TANCAMENT DE L'OCI NOCTURN ÉS "INAMOVIBLE"

D'altra banda, ha insistit que el tancament de l'oci nocturn és una decisió que es va adoptar en si del Consell Interterritorial, que ho conformen totes les comunitats autònomes juntament amb el Ministeri de Sanitat, i per tant és "un acord inamovible".

Així, ha assenyalat que es tracta d'una mesura que "no correspon a la Conselleria de Sanitat" com tampoc "regular cap activitat econòmica" ja que la seua competència és obligar el compliment de les mesures sanitàries "d'aquelles activitats econòmiques que estiguen en funcionament". "La resta és una qüestió en la qual no vaig a entrar perquè no és la meua competència", ha recalcat.

Així mateix, ha tornat a insistir "moltíssim" a reclamar responsabilitat individual en aquest pont de la Constitució i en Nadal perquè hi haurà mobilitat "sinó exterior, sí interna i és el que major transmissió genera perquè comporta major interacció social".

Barceló ha recordat que el 96% brots són d'origen i familiar perquè en aquestes reunions hi ha "un risc altíssim" de contagi a causa de "la confiança que es té que el teu familiar o amic no et transmetrà el virus quan el virus no coneix de les relacions de qui s'assenta en una taula".