Consultorio de Psicología: "Mi mujer ha pasado de solo querer estar en casa con los niños a salir y entrar cuando quiere"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Me excluye de la vida de su hijo

PREGUNTA Llevo dos años con mi novio y estando comprometidos todavía me excluye de la vida de su hijo para no tener problemas con la madre del niño.

El niño tiene casi 7 años, lo conocí con 5 años y medio. Aunque solo lo he visto unas seis - siete veces en todo lo que llevo de relación. El problema comenzó cuando la madre del niño le dijo a mi novio que no quería que yo estuviera presente cuando estaba el niño, a lo cual mi novio respondió que yo iba a estar porque soy su pareja y entonces ella (que tiene serios problemas de personalidad "bipolar"y se niega a tomar la medicación) como castigo le prohibió ver al niño y le hizo denuncias falsas de maltrato.

Y a mí me ha estado hostigando para separarme de mi pareja, inventándose que mi novio me engaña. Dentro de poco estaremos viviendo bajo el mismo techo, por lo cual siento que la relación con el niño va a ser de sopetón.

Otra cosa que voy a mencionar es mi suegra, tenemos muy buena relación pero cuando se trata del niño... ella está metida en el medio, si mi novio quiere ir a tomar un helado con su hijo... allá va mi suegra, si va a la plaza con el niño... allá va mi suegra.

Después de esto queda claro que nos están quitando al niño y a mí la oportunidad de conocernos mejor. Yo sigo adelante con la relación porque mi novio y yo tenemos una relación excelente a pesar de la obsesión que su ex tiene por separarnos, nosotros estamos mas unidos que nunca y confiamos el uno en el otro.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Intente que esa confianza que dice sentir por su novio se extienda también al tema de la relación con su hijo. Las circunstancias han sido muy difíciles: denuncias, mentiras, intentos de separarles, quitarle de ver al niño…; sin duda, todo eso ha condicionado la relación que venía manteniendo con el niño y, probablemente, su novio ha intentado quitar excusas a la madre para tener una relación pacífica con el niño y poderle ver con “normalidad”.

Con el tema de su suegra, es mejor que usted no se meta en medio. Cuando ya estén juntos, tendrá su propio espacio.

Lo que sí que conviene es dejar muy claro cuál será su papel y su intervención cuando ya convivan los tres. Conviene que el niño vea una postura común entre su padre y usted, que no perciba desencuentros, ni lagunas, que mantienen ustedes los mismos criterios en cuanto a su educación.

El niño conviene que tenga sus momentos a solas con su padre, pero cuando vivan juntos el niño estará en el seno de una relación donde usted será una parte clave en la vida de su padre.

Con frecuencia no conviene precipitar situaciones que sólo crean tensión, pero sí que es importante delimitar muy bien cuál va a ser la actuación que ustedes tengan en el futuro, en relación al niño, para que la convivencia se desarrolle en las mejores condiciones.

No me quiere mi sobrino nieto

PREGUNTA Tengo un sobrino nieto (nieto de mi hermana) al que adoro, pero veo que yo a él no le caigo bien y me duele, es muy pequeño pero tiene otra (tía de su madre) con la que se lleva genial y, la verdad, me da envidia.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, toda la energía que perdemos a través de la envidia conviene canalizarla y actuar con inteligencia emocional con el niño.

En primer lugar, es importante asumir que no podemos pedir al niño un cariño forzado, que actúe de forma poco espontánea para que usted se sienta bien.

Analice cómo es el niño, cómo es su carácter, lo que busca, lo que espera, lo que más le atrae, las razones que hacen que se lleve muy bien con su otra tía…, y a partir de ahí será más fácil que se acerque con mucho tacto, para que el niño descubra que puede sentirse muy bien con usted.

Recuerde que los sentimientos no se imponen, pero sí se pueden facilitar.

Cuanto más relajada esté usted, cuanto más agradable y divertida se muestre, cuanto menos tensión tenga…, será más fácil que el niño se sienta mejor y busque su compañía.

Finalmente, recuerde que los niños pequeños se sienten muy atraídos por personas felices, simpáticas, alegres, divertidas… Quizás la mejor ayuda que pueda tener es trabajar su propio bienestar emocional. En libros como 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo sacar lo mejor que llevamos dentro.

Vivir lo que antes no pudo

PREGUNTA Mi pareja y yo llevamos juntos 16 años, 13 de casados. Llevamos año y medio que la cosa no va bien. Ella ha pasado de no querer saber nada de comprar o salir y preferir estar en casa con los niños al otro extremo: se administra su propio dinero, sale y entra cuando quiere, y está un poco pasota conmigo sin motivo alguno.

Su excusa ahora es que quiere vivir lo que antes no pudo. Está distante conmigo, casi no hablamos, solo tema niños. La relación se apaga por momentos. ¿Algún consejo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estas etapas suelen ser habituales en las parejas. Lo importante es determinar si está fallando algo clave en la relación de ustedes.

Parece que tienen un claro problema de comunicación, y en ese punto es importante que cada uno, empezando por usted, haga un esfuerzo de aproximación a la pareja.

Ese esfuerzo conlleva mucha empatía, para saber si hay algo que a ella le pueda perturbar en estos momentos, qué puede haber ocurrido en otras áreas claves de su vida, en qué le están influyendo las circunstancias actuales a su pareja, cuáles son las expectativas que ahora mismo ella tiene, qué le demandó a usted, qué espera de su relación…

No se trata de hacer un interrogatorio, la clave es realizar una aproximación hacia lo que ella pueda sentir en estos instantes. No juzgue, intente mostrar empatía, paciencia y comprensión.