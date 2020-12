Las hermanas Wachowski, la soldado Manning, Phillipa York... Los famosos que anunciaron ser trans antes que Page

El actor Elliot Page emitió este martes un comunicado para hablar abiertamente sobre su identidad de género. "Hola amigos, quiero haceros llegar que soy trans, mis pronombres son él/elle y mi nombre es Elliot", explicó.

La noticia generó una oleada de muestras de apoyo en las redes sociales, donde rostros como la cantante Miley Cyrus, la actriz Mia Farrow o la presentadora de televisión Ellen Degenerescelebraron las palabras del intérprete canadiense. Esto es una muestra de que la sociedad continúa dando pasos hacia la tolerancia y la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+.

Las personas queer pelean día tras día contra la violencia que todavía sufren en determinados espacios. Por ello, mensajes como el que Page transmitió este martes permiten avanzar en materia de igualdad. Ahora bien, el artista no ha sido el único que se ha animado a hablar sobre su identidad.

Tal y como expresó el rostro de The Umbrella Academy en su comunicado, otras personas le inspiraron a hablar alto y claro: "Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo". Hacemos un repaso sobre qué otras celebridades pasaron por una transición.

Las hermanas Wachowski

Las hermanas Wachowski. ARCHIVO

Las guionistas, productoras y creadoras de la trilogía Matrix,Lana Wachowski y Lilly Wachowski, conocidas como las hermanas Wachowski, declararon ser mujeres transgénero.

Fue poco tiempo después del estreno de Matrix Reloaded cuando Lana Wachowski, de 55 años, inició el proceso de transición, lo que provocó que algunos medios de comunicación afirmaran que la cineasta era realmente una mujer. Sin embargo, esta permaneció en silencio hasta el año 2012, en el Festival de Cine Internacional de Toronto, donde se decidió a hablar por primera vez sobre este tema.

"Sentí cierta responsabilidad por la gente LGBT, y algunas personas me han pedido que sea más pública. Sabía que un día tendría que ser más pública y tuvimos que negociar cuándo ocurriría esto", expresó en el evento. Por su parte, su hermana Lilly, de 52 años, declaró al periódico Chicago Windy City Timesque era también una mujer transgénero.

Phillipa York

Phillipa York. ARCHIVO

La periodista y anteriormente ciclista Philippa York anunció ser una mujer trans en 2003, año en el que decidió cambiar su nombre.

"Si hubiera podido hacerlo antes, lo hubiera hecho en la edad legal más temprana posible", declaró a los medios de comunicación.

"Hacerlo en los años ochenta o noventa hubiera sido imposible. Entonces había muchos problemas con el hecho de ser gay y con la sexualidad. Hoy en día todos nos estamos poniendo al día con temas relacionados con el mundo trans, pero también diría que los trans estamos hoy como los gays estaban en los años ochenta", añadió, agradecida por poder hablar alto y claro.

Caitlyn Jenner

El rostro televisivo Caitlyn Jenner. GTRES

La exdeportista y rostro de la televisión estadounidense Caitlyn Marie Jenner declaró públicamente su identidad como mujer transgénero en 2015 tras culminar su transición.

Jenner, de 71 años, protagonizó la serie de telerrealidad I Am Cait, que se centró entre 2015 y 2016 en abordar su proceso de transición de género. Asimismo, también ha participado en otros realities, como el popular Keeping Up with the Kardashians.

Chelsea Manning

Chelsea Manning ante el Palacio de Justicia de los Estados Unidos. SHAWN THEW / EFE

La exsoldado y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos Chelsea Elizabeth Manning se declaró públicamente como mujer transgénero en el año 2013.

La estadounidense de 32 años anunció su decisión de iniciar un tratamiento hormonal para modificar su cuerpo y pidió que se le llamase Chelsea. Su cambio de nombre a Chelsea Elizabeth se legalizó un año después. Anteriormente, esta saltó a la fama por haber filtrado a WikiLeaks una serie de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán.

Chaz Bono

El escritor Chaz Bono. GTRES

El escritor, músico y actor Chaz Bono, cuyos progenitores son Cher y Sonny Bono, inició su transición en 2008. Desde entonces, continúa apoyando cada día al colectivo LGTBI+.

Tras conocer la decisión de su hijo, de 51 años, Cher emitió un comunicado: "Chaz se ha embarcado en una difícil travesía, pero es una travesía que respaldaré. Respeto el valor que requiere pasar por esta transición bajo la mirada del escrutinio público, y pese a que puede que no lo entienda, me esforzaré por ser comprensiva. Lo único que jamás cambiará es el eterno amor por él".

Laverne Cox



La actriz Laverne Cox. GTRES

Laverne Cox se hizo conocida a nivel mundial por dar vida al personaje de Sophia Burset en la ficción Orange Is the New Black. La actriz fue la primera persona abiertamente transexual que recibió una nominación a los Premio Emmy en la categoría como mejor actriz secundaria por este trabajo. También ha sido la primera transexual en aparecer en la portada de la revista Time.

La artista, de 48 años, tuvo una infancia difícil en la que llegó a plantearse la decisión de quitarse la vida. Actualmente, pelea contra viento y marea por defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+.