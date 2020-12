Julio Bustamante recibirá el Premio de Honor de la Música Valenciana 2020

En este acto ha estado acompañada por la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, y por la coordinadora territorial del IVC en Alicante, Alícia Garijo.

El Premio de Honor de la Música Valenciana, que otorga Cultura de la Generalitat, ha recaído en esta tercera edición de los Premios Carles Santos en el músico Julio Bustamante. "Es probablemente la figura más transversal de la escena musical valenciana: cantautor, músico escritor y dibujante", ha aseverado.

Tamarit ha recordado, además, que fue pionero, junto con Pep Laguarda y Remigi Palmero, del llamado 'rock mediterráneo' a finales de los 1970", y ha añadido: "Este autor de culto de la música 'indie', continúa en activo y es bien conocida su voluntad de acompañar a los músicos de las generaciones más jóvenes.

Es padrino de la escena del 'pop-rock' independiente y era necesario hacer justicia y reconocer a este gurú del sector musical. La letra de uno de sus temas convertido en himno dice 'València no s'acaba mai, arriba fins Altea i Elx; del carrer de Cavallers a la platja del Pinet'.

El mundo musical de Julio Bustamante tampoco se acaba nunca, vertebrador de emociones, gracias por tu trabajo, lo que llevas hecho, lo que haces y lo que harás".

Julio Bustamante (València, 1951) Julio Balanzà, su nombre real, empezó en el mundo de la música de la mano de Vicent Torrent en Equip Valencia Folk, tocando el banjo. Tiene 16 discos publicados y uno en elaboración. Dos de ellos han aparecido en la lista de los '100 mejores discos del pop español' de la revista 'Efe Eme': 'Humedad Relativa' con Remigi Palmero y 'Entusiastas'.

La revista 'Rockdelux' le dedicó un número homenaje en 2013 y ha escrito canciones para otros artistas, como Ariel Rot o Copín de Golpes Bajos. A partir del año 2010 se relanzó su popularidad, especialmente en València y Barcelona.

Su disco 'Cambrers' (grabado en los Estudis Tabalet y que en 2021 cumplirá 40 años) supuso una revolución para la música cantada en valenciano y la música valenciana en general, especialmente dentro de la música 'indie'. Incluso, grupos que tienen como lengua de expresión el castellano o el inglés, han realizado versiones de temas de este disco. En 2019 se hizo una reedición en vinilo que ya está agotada.

Los galardones se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en el Teatre Principal de Alicante, conducida por los músicos y presentadores de televisión Vicent Colonques y Mireia Pérez.

UNA CEREMONIA 'ROAD MOVIE'

Según Marga Landete, directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, "la ceremonia será como un viaje, al estilo de una 'road movie', porque, al fin y al cabo, uno de los lugares donde más acostumbramos a escuchar música es el coche y los trayectos por el territorio son también una constante en la vida de los músicos".

En la gala se contará con el acompañamiento musical en directo de Samantha, Gener, Sedajazz, Arantxa Domínguez & Ricardo Belda, y del propio Julio Bustamante. Será retransmitida por À Punt.

Las nominaciones a las 15 categorías de los III Premios de la Música Valenciana En la categoría de artista o grupo revelación los nominados son Laura Esparza y Carlos Esteban por 'Mare natura', Pete Lala por 'Colors', Ana Zomeño por 'Taller de canciones' y Mo'roots por 'Ressorgiran'.

En la categoría de mejor disco de pop encontramos a Sierra Leona por 'Cruzar un río', Polock por 'Romance', Smoking Souls por 'Translúcid' y Néstor Mir por 'Un immens i infinit continent'.

En la sección de mejor disco de 'rock' los nominados son Badlands por 'Tornado', Ciudad Jara por 'Donde nace el infarto', Johnny B.Zero por 'Metonymy of sound' e Indian Hawk por 'Death & taxes'.

Respecto al mejor disco de música urbana, las nominaciones van a Jazzwoman por 'Malèfica', Cactus por 'Roma', Atupa por 'Foríssima' y Blackfang por 'A foc lent'.

En la categoría de mejor disco de 'jazz', encontramos a Eva Romero & Manuel Hamerlinck por 'Victor Young Tribute', Chema Peñalver por 'Sophisticated clarinet', Pepe Zaragoza por 'La cala de l'encís' y Manolo Valls Quintet por 'El ball de les muses'.

En la categoría de mejor disco de fusión y mestizaje los nominados son Jonatan Penalba por 'Reversions', Jamaican Jazz Lovers por 'Titán', Tarquim por 'A Cuba' y Pool Jazz por 'Indibidingui'.

Los nominados a la categoría de mejor disco de canción de autor son Pau Alabajos por 'Les hores mortes', Verdcel por 'SOS', Andreu Valor por 'Insurrecte' y Eva Gómez por 'El cel i les formes del vent'.

En la categoría de mejor disco de música tradicional, las nominaciones van a Marala por 'A trenc d'alba', Christian Penalba por 'Canvis', Duna por 'Terra' y Urbàlia Rurana por 'Pastorets i pastoretes. Cançons valencianes de Nadal'.

En cuanto al mejor disco de recuperación de patrimonio musical, encontramos a Capella de Ministrers por 'Germanies', Piacere dei Traversi por 'El mecenatge de Germana de Foix', Ensemble Alfonsí por 'Instrumentos para loar a Santa Maria' y Plaerdemavida Ensemble por 'Sons de Llevant'.

En la categoría de mejor disco de clásica contemporánea, los nominados son Spanish Brass y Albert Guinovart por 'Les aventures de monsieur Jules', Cor de Cambra Ad Libitum por 'Essència', José Luis Estellés por 'Fin du temps' y Amores Grup de Percussió por '30 anys'.

Los nominados en la categoría de mejor disco de música para familias son Èlia Casanova por 'Nana', Dani Miquel por 'Desfem', Marcel el Marcià por 'Marcel canta Al Tall' y Trobadorets por 'Paco, com ens fas xalar'.

La categoría de mejor diseño tiene como nominados a Virginia Lorente por el disco de Llum 'Los años líquidos', a Enric Alepuz por el disco de Capricornio Uno 'Doble exposición', a Münster Studio por el disco de Nuc 'Tridimensional' y a Gerengo por el disco de Ciudad Jara 'Donde nace el infarto'.

En la categoría de mejor canción, los nominados son Badlands por 'Tornado', Ciudad Jara por 'Bailé', Jazzwoman por 'Amor i amistat' y Johnny B. Zero por 'Characters'.

La categoría de mejor gira tiene como nominados a Andreu Valor por la 'Gira insurrecte', Film Symphony Orchestra por 'FSO Tour 19-20', El Diluvi por 'Vine amb mi' y Harmonia del Parnàs per 'Harmonia 15'.

Por último, los nominados a la categoría de mejor vídeo son David Rosell por el vídeo de El Diluvi 'L'amor que fem', Icònic Film por el vídeo de La Fúmiga 'El preparat', Build from the roof por el vídeo de We Used To Pray 'City Walls' y Juan Carlos Cembreros por el vídeo de Abraxas Techno Project 'Embrace capitalism'.