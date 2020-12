El jutge immobilitza de forma cautelar la vivenda d'Oropesa de la família de Carlos Fabra

Segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aquesta vivenda és la que es va posar com a aval per a respondre el préstec d'1,4 milions d'euros que va concedir a Carlos Fabra una mercantil absorbida per una altra el representant de la qual era el president del Grup Pamesa i del Villareal CF, Fernando Roig.

Fernando Roig figura entre els 27 investigats en aquestes diligències, en els quals s'inclouen el propi expresident de la Diputació i diversos dels seus familiars.

Segons va informar en el seu moment el TSJCV, entre els investigats figuren administradors d'empreses i particulars que van ordenar o van participar en la transferència de fons a comptes bancaris de Fabra, dels seus familiars o de les seues societats, fonamentalment entre els anys 2011 i 2012.

Algunes de les mercantils investigades per eixes transferències bancàries, ingressos de xecs, pagaments de factures o altres operacions econòmiques van ser adjudicatàries de contractes públics en l'època en la qual el polític va presidir la corporació provincial castellonenca.

El jutjat va obrir aquesta causa al juny del 2017, després de rebre una denúncia de Fiscalia per la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i suborn.

La investigació, que ha estat secreta fins a setembre d'enguany, tracta de determinar l'origen dels fluxos econòmics manejats directament o a través de tercers per l'expresident de la Diputació i si eixos ingressos van poder respondre tasques d'intermediació realitzades durant l'exercici de càrrec públic.

El jutjat també investiga si es va produir una ocultació patrimonial mitjançant un entramat d'empreses i persones per a dificultar el cobrament del deute contret amb Hisenda després de la condemna penal.