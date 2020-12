Ferits dos motoristes en sengles col·lisions amb cotxes a Alacant

Sobre les 21.00 hores d'aquest dimarts, van xocar una moto i un cotxe en eixa via, per la qual cosa el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va assistir el motorista de 40 anys per politraumatisme.

Després de ser estabilitzat, el ferit va ser traslladat a l'Hospital General Universitari d'Alacant.

D'altra banda, a les 22.10 hores d'ahir es va rebre un avís en el qual s'alertava d'un accident de trànsit entre un cotxe i una moto en la plaça de les Escoles d'Alacant. Fins al lloc es van desplaçar una unitat de SVB i una unitat del SAMU.

Els servicis mèdics van assistir la motorista per policontusions i una ferida oberta en una cama. Posteriorment, la dona de 33 anys va ser traslladada a l'Hospital General Universitari d'Alacant en l'ambulància de suport vital bàsic.