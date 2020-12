Descobreixen una nova espècie fòssil de rata penada de 16 milions d'anys d'antiguitat a l'Alcora

La identificació s'ha basat en l'estudi de dents aïllades. L'estudi s'ha publicat en 'Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh', assenyala la institució acadèmica valenciana en un comunicat.

A més dels dos professors de la Universitat de València, adscrits al Departament de Botànica i Geologia l'equip està format pels paleontòlegs Vicente D. Crespo (graduat per la Universitat de València), del Museu de la Plata (l'Argentina) i Paloma Sevilla de la Universitat Complutense de Madrid.

La investigació es refereix a un conjunt de restes fòssils de rates penada de diversos jaciments del terme municipal de l'Alcora, particularment prop de la pedania d'Araia d'l'Alcora. Aquests fòssils, obtinguts en el marc de les excavacions autoritzades i finançades per la Conselleria de Cultura han llançat algunes dades sorprenents i de gran interés científic.

Per exemple, s'identifica una nova espècie i es descriu la troballa d'un gènere que no es coneixia en estat fòssil, la qual cosa constitueix un autèntic tàxon Lázaro (açò és, un tàxon sense registre fòssil durant un llarg període de temps). A més, el conjunt de rates penada fòssils conformaven una associació típicament tropical, més pròpia d'un temps geològic anterior.

En el jaciment paleontològic de Mas d'Antolino B, conegut des del 2008, s'han recuperat a més nombroses espècies de musaranyes, esquirols, hàmsters, lirons, cocodrils i altres animals. Aquestes faunes, emmarcades en un ambient que ens podria recordar a l'actual bosc tropical, estan datades en una mica més de 16 milions d'anys, al començament de l'època coneguda com a Miocé, més concretament en l'"edat de mamífers" denominada Aragoniense.

La nova espècie de rata penada ha sigut "batejada" amb el nom científic de Cuvierimops penalveri, dedicada al paleontòleg Enrique Peñalver, exprofessor de la Universitat de València, recentment reconegut com un dels millors científics internacionals, reconegut pels seus treballs sobre insectes fòssils, i que ha dut a terme estudis en la mateixa zona on s'ha produït les noves troballes.