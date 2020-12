Guardia Civil desaloja un bar en Villamediana de Iregua (La Rioja) por incumplir aforo y propone sanción para el dueño

La actuación se llevó a cabo dentro de los servicios que el Instituto Armado viene desarrollando para dar cumplimiento al Decreto 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Unidades de Seguridad Ciudadana que patrullaban por la localidad de Villamediana de Iregua, observaron la presencia de unos 180 jóvenes en la terraza de un bar de copas y en su zona aledaña, incumpliendo en su mayoría las medidas de seguridad para la prevención de la Covid-19, al no hacer uso de las mascarillas, consumiendo alcohol en la vía pública, sin guardar la distancia social, fumando, ocupando aceras y calzada, e impidiendo el tránsito de personas y vehículos, así como el acceso a portales y garajes a los residentes y propietarios de los inmuebles, llegando a salir corriendo una parte de los jóvenes al detectar la presencia de las patrullas.

Ante tal cúmulo de irregularidades los agentes accedieron al interior del bar, comprobando que también se incumplía su aforo de 30 personas, al haber cerca otros 80 jóvenes en su interior, permitiendo presuntamente el responsable del establecimiento el consumo en la barra, el no uso de la mascarilla, el no guardar la distancia social, incumpliéndose también la normativa sobre la distancia entre mesas y su desinfección después de cada uso, además de tolerarse la utilización de la zona central del establecimiento como pista de baile para los jóvenes.

Por ello, se llevó a cabo el desalojo del local, su cierre y la dispersión de los jóvenes, siendo algunos de ellos denunciados por saltarse el confinamiento de Logroño sin causa justificada, no respetar la distancia social, fumar, no usar mascarilla y por la negativa a identificarse.

El responsable del establecimiento fue informado de que sería propuesto para sanción, por la presunta comisión de ocho infracciones a la normativa sanitaria del Gobierno de la Rioja: exceso aforo en el interior del bar, exceso aforo en la terraza, consumo en barra, fumar en la terraza, no guardar la distancia social, el no uso de mascarilla, no guardar la distancia entre mesas y no adoptar las medidas higiénicas para la desinfección del mobiliario una vez utilizado por los clientes.

Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Delegación del Gobierno y de la Dirección General de Justicia e Interior en La Rioja.