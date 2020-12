Ximo Puig proposa una "aliança" catalano-valenciana per a "reinventar" Espanya

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha proposat aquest dimarts a Barcelona que Catalunya abandone el "bloqueig" que ha suposat el procés independentista i "torne a tots els taulers on es juga el futur", teixint una "aliança" catalano-valenciana per a "reinventar" Espanya.

De visita a la capital catalana, on aquesta vesprada es veurà amb el vicepresident català amb funcions de president, Pere Aragonès, Puig ha inaugurat el cicle de debat amb el títol "Espanya en el context geopolític de la post-pandèmia", organitzat pel Cercle d'Economia a Barcelona.

Una conferència en la qual ha exhibit la "via valenciana" com un model polític i econòmic d'èxit i en la qual ha proposat liderar al costat de Catalunya una "Commonwealth mediterrània per a tendir cap a una "Espanya catalana" i una "Espanya de les Espanyes".

El dirigent socialista ha resumit eixa via valenciana com la de l’"acord", perquè "és hora de ponts, no de trinxeres": "Mentre altres territoris han fet del caos, la confrontació i la fractura la seua resposta irresponsable davant el coronavirus, en la societat valenciana ha imperat la serenitat, l'estabilitat i la confiança".

"Assumim una premissa: que ningú pot defensar els seus interessos a Europa de manera individual, ni Catalunya, ni la Comunitat Valenciana, ni Madrid, encara que les seues elits pensen el contrari. Valencians i catalans compartim interessos i reptes a Espanya i Europa, en una economia global", ha assenyalat.

A més, ha advertit que el "bloqueig català" del procés independentista ha suposat la "desaparició pràctica de les relacions institucionals" entre totes dues comunitats, una cosa que la seua "viu amb dolor" emocional, també "per haver perdut des de fa anys un aliat fonamental en la petició d'un nou sistema de finançament" o el corredor mediterrani.

"Els valencians necessitem una Catalunya forta i els catalans necessiten un país dels valencians més visible. Però el primer que urgeix, des del màxim respecte, és que Catalunya torne a tots els taulers en què es juga el futur", ha apuntat.

Una "Espanya catalana"

El president valencià ha reivindicat una "Espanya catalana", que "recomponga afectes amb Catalunya" en nom de la "reconciliació i l'interés general", per a superar "el bloqueig". "Espanya ha de fer un pas gran, però Catalunya també té una responsabilitat després d'anys de deriva unilateral i camí a cap lloc. "No es pot donar l'esquena a la meitat de la població", ha alertat a l'independentisme.

Encara que ha reconegut que la campanya de les eleccions catalanes del pròxim febrer "no és terreny sòlid sobre el qual edificar", ha recordat que l'actual és un moment "clau", perquè "en els pròxims mesos està en joc el futur d'una dècada i potser de les pròximes generacions", amb els fons europeus en l'horitzó.

Puig ha expressat que el "trellat" valencià necessita el "seny" català -en al·lusió a totes dues expressions que signifiquen "seny" i "sentit comú"- i ha destacat que eixa aliança pot ser el camí per a "reinventar Espanya", a través d'una "reforma territorial profunda, cap a una Espanya de les Espanyes".

Una Espanya que necessita grans canvis, entre ells acabar amb la "deriva centralista" i "excepció fiscal" de la Comunitat de Madrid, respecte al que ha qualificat de "deslleial, injust i insultant" que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, "presumisca" del "dúmping fiscal" de la seua comunitat.

Malgrat això, ha admés que és "esperançador escoltar paraules com a cooperació, cogobernança i cooperació mediterrània". En eixe sentit, ha subratllat la importància de l'experiència "positiva" de les conferències de presidents convocades durant la pandèmia, que han servit, per exemple, per a "empatitzar" i perquè altres dirigents autonòmics "veren que el president de Catalunya no era un dimoni, que podien coincidir amb ell i no passa res".

Sí ha reclamat que eixes conferències presidencials o les sectorials haurien d'estar "regulades" i no sols celebrar-se quan el Govern decidisca. "Han de tindre una periodicitat, normativa, ordre del dia i secretariat, com a Alemanya", ha plantejat.

El president ha finalitzat demanant "audàcia i coratge" als polítics per a canviar la situació política i afrontar el conflicte territorial més enllà d’"identitarismes de confrontació", perquè "no es tracta de guanyar una batalla contra ningú", sinó de "reinventar Espanya". "Així no podem continuar i així no anem bé", ha sentenciat.