La Terremoto se queda a las puertas de la final de 'MasterChef': "Por fin puedo reconocer que no tengo ni idea"

"El momento más feliz de estas semanas es ahora, cuando puedo reconocer que no tengo ni idea de cocinar", dijo con sentido del humor hasta el último momento la Terremoto de Alcorcón al conocer que se había convertido en la última expulsada de MasterChef Celebrity 5. De esta manera, la cómica se queda a las puertas de una final que se jugará entre Raquel Meroño, Josie, Florentino Fernández, Nicolás Coronado y Ainhoa Arteta.

Tras un concurso de 11 semanas, la artista dijo que la experiencia había sido "única" y que estaba "súper feliz". En la entrevista, el juez Pepe Rodríguez quiso saber cómo se sentía Pepa, la mujer que se esconde tras el personaje. "Pepa está muy contenta y orgullosa de mí. No busques mucho, soy tal cual lo que ves". Después, Rodríguez le dijo que, por muy escéptica que se mostrara, tiene "mano" para la cocina.

Entre lágrimas, Ainhoa Arteta dijo que nunca había conocido a nadie como Terre, y que había llegado a su vida para quedarse. Por su parte, la humorista no quiso decantarse por nadie, y no desveló el nombre de su ganador o ganadora del concurso. El culpable de su expulsión fue Nicolás Coronado, pues fue entre los dos entre quienes el jurado decidió el eliminado, después de unas inseguras propuestas por parte de ambos que a Martín Berasategui no le parecieron tan malas como a los jueces.

La final más reñida

De esta manera, la semana que viene se celebrará la flamante final entre Raquel Meroño, Josie, Florentino Fernández, Nicolás Coronado y Ainhoa Arteta. Todo puede pasar en el imprevisible formato pues, pese a que Josie y Nicolás Coronado se han postulado como los favoritos a lo largo del formato; Ainhoa Arteta, Florentino Fernández y Raquel Meroño han despuntado en las últimas entregas gracias a las pruebas en grupo.