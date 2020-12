Amor cuenta, en 'La casa fuerte', el aprieto en el que ha puesto Jesé a Aurah tras serle infiel

Este martes, Telecinco emitió su primera gala semanal de La casa fuerte. Una de las comentaristas en plató más habituales del formato es Amor Romeira. La exconcursante de Gran Hermano volvió a pronunciarse, en la tertulia, sobre la infidelidad de Jesé a Aurah Ruiz.

Amor fue quien avisó a Aurah de que Jesé estaría en una fiesta con otra chica, Rocío Amar. Aunque Aurah le aseguró no creérselo y acusó a amor de querer romper su relación, investigó por su cuenta y se enteró del lugar en el que se celebraba la fiesta, fue allí y se encontró a Jesé en el sofá junto a la otra chica.

Ruiz se convirtió en trending topic tras retransmitir en las redes la forma en la que pilló a su novio con la ex participante de Amar y cómo tuvo que volver a casa escoltada por la policía. Pocos días después, se incorporó a La casa fuerte.

“Yo le dije que habían visto a Jesé con una chica llamada Rocío, y al final ella fue a la villa que yo le dije, cometió allanamiento de morada y entró en la casa para descubrir el pastel. Vio a Jesé acurrucado con Rocío en un sofá y él siguió haciéndose el dormido. Rocío no quería meterse en problemas porque ahora se volvió loca y se puso a romper el mobiliario de la casa”.

Jesé le pidió a Aurah que eligiera

Según Amor, Aurah se muestra comedida en el programa porque está sopesando si perdonar o no a Jesé, que le pidió matrimonio y le prometió "estabilidad familiar". Además, al futbolista no le hizo ninguna gracia que la madre de su hijo entrase en el reality, e incluso le dijo que "o la tele o él". Estas palabras las verificó después la propia Ruiz, que aseguró que Jesé no había apoyado su entrada en el concurso.