Llega la fase final de 'Mask Singer', con un investigador sorpresa

Después de una gala cargada de sorpresas con los desenmascaramientos de Máximo Huerta y Cristina Pedroche, este miércoles vuelve Mask Singer. Desde las 22:45 en Antena 3 se podrá ver como las ocho máscaras que han superado los programas anteriores, se dejarán de duelos y competirán en una única carrera, en la que solo habrá un ganador.

Los ocho concursantes que quedan son Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Monstruo, Girasol y Pavo Real. Estos cantarán una vez más con sus voces reales y darán nuevas pistas sobre su personalidad. Además, al final de la noche, uno de ellos será desenmascarado.

Además, la quinta noche de Mask Singer viene con nueva sorpresa. Un investigador invitado hará acto de presencia junto al resto de investigadores fijos (Javier Calvo, Javier Ambrossi, Malú y José Mota) para intentar aclarar sus ideas, aportar nuevas teorías y así avanzar búsqueda de las identidades de los famosos.

Con el nuevo tipo de galas, llega también una fase llamada Verdad o mentira. En ella, las máscaras darán tres pistas sobre su personalidad en el plató. Pero no todo podía ser bueno, y no todas las pistas serán reales. Los investigadores tendrán que averiguar cuáles son ciertas y cuáles no. Al final de la noche, el desenmascarado revelará las pistas que no eran ciertas.