Tu horóscopo diario: miércoles 2 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 2 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede estar hoy tranquilamente optimista porque verás que hay un factor clave que se pone a tu favor en una discusión o en una negociación de algún tipo. Todo se desarrollará hoy por muy buenos cauces, así que por la noche descansarás con mucha tranquilidad.

Tauro

Esa autoexigencia que tienes no es nada buena y hoy menos porque ser detallista y querer hacerlo todo muy bien es positivo, pero no hasta el extremo de que te reproches que no eres perfecto o perfecta. El error es humano y debes perdonarte.

Géminis

No es que la ingenuidad sea algo en lo que normalmente caes, pero hoy puedes tener cierta tendencia a ello y debes tener un poco más de cuidado con lo que escuchas y lo que te cuentan. Ojo, porque no todo es tan sencillo ni tan real.

Cáncer

No te pararás demasiado a pensar en las cosas que no te gustan a tu alrededor y eso es bueno porque podrás dedicar tu tiempo a algún asunto o a alguna afición que realmente te satisface. En ella vas a encontrar muchas alegrías personales.

Leo

Tu sinceridad y capacidad de ejecución te valdrán hoy de mucho para solucionar temas profesionales algo complicados o que los demás no se atreven a abordar. Ten cuidado para que no te pase factura personal. Pueden generarte alguna tensión añadida.

Virgo

Tu espíritu estará más en calma y podrás seguir pensando en todo lo que te rodea, pero con más tranquilidad ya que hay un tema legal que se soluciona y que te facilita el siguiente paso. Sonreirás más y te gustará charlar distendidamente con alguien.

Libra

Una jornada intensa, pero en la que podrás por fin estar mucho más alegre ya que hay una buena noticia sobre un trabajo. Quizá no sea definitivo, pero te dará un buen respiro y sobre todo te permitirá mejorar mucho tu calidad de vida.

Escorpio

Hay cierto asunto, quizá de pareja, que te está empezando a obsesionar bastante y debes de pensar que no es sano que no lo hables abiertamente. Piensa que de todas formas, es imposible conocer del todo a alguien y más si esa persona no lo desea.

Sagitario

No te pongas demasiado exigente con un favor o un servicio que te puede hacer alguien porque eso no contribuirá a que tus relaciones mejoren, así que es más apropiado y útil que mejores tus habilidades sociales. Muéstrate todo lo amable que puedas.

Capricornio

Poner obstáculos a socios o amigos y no dejar que hagan lo que desean o lo que se ha pactado de antemano, no es nada positivo. Procura bajar tus exigencias en este sentido y mantener la calma. Escucha lo que te van a decir.

Acuario

Te vendrá bien un poco de ocio o distracciones sean las que sean e incluso si son caseras, todo lo que signifique tener tu mente ocupada con algo divertido y poco estresante te sentará de maravilla. Necesitas relajarte y bajar tu nivel de tensión.

Piscis

Tu autoestima subirá bastante hoy porque alguien te felicita y ves cómo te reconocen una labor bien hecha y eso, a pesar de que el presente te parezca no tan bueno, te dará mucha energía positiva. Con ella puedes hacer grandes cosas si te lo propones.