Bitcoin, en su pico más alto: así ha logrado esta criptomoneda llegar a valer cerca de 20.000 dólares

En el momento de escribir este artículo, el bitcoin cotizaba a 19.130,0 dólares, según es.investing.com. Su máximo histórico se dio en diciembre de 2017 con 19.870,6 dólares. Puede que cuando esté leyendo estas líneas ya lo haya superado. Ha estado muy cerca en los últimos días, pero aún no lo ha logrado.

El 1 de noviembre de 2020, estaba en 13.759,4 dólares. Ergo, en un mes el bitcoin ha crecido un 38%. Si ampliamos la comparación con datos históricos, por ejemplo, a principios de año, vemos que la media en enero de 2020 fue de 9.349,1 dólares, es decir, que la cotización del bitcoin ha subido un 103%.

La criptomoneda más famosa está de dulce y los hay que afirman que este continuo crecimiento no será flor de un día, sino que poco menos que estamos entrando en la era del bitcoin. O, de manera general, en el momento definitivo del asentamiento en la vida cotidiana de las criptodivisas.

El bitcoin alcanzó su máximo histórico en diciembre de 2017: 19.897,4 $. Pixabay

"La gente empieza a ver las criptomonedas como una forma de devolver la soberanía del dinero a los ciudadanos"

Entre ese grupo de optimistas está Herminio Fernández, CEO de EurocoinPay. Para él, “la gente empieza a ver las criptomonedas como una forma de devolver la soberanía del dinero a los ciudadanos”. Esta explosión del bitcoin tiene bastante que ver con la situación que se está viviendo actualmente: “La gente ha entrado más en Internet, ha tenido curiosidad, ha conocido las criptomonedas... Nosotros hemos aumentado en un 20% las consultas y los registros”.

Apunta también Hernández a que hay pocos bitcoins para vender: “El 74% de los clientes que tienen bitcoin no los mueven de su cartera. Hay 14 millones de bitcoins que en dos años no se han tocado. Esto quiere decir que en el mercado hay sólo unos 3,5 millones de bitcoins dispuestos a ser vendidos. Cuando hay escasez, los activos suben”.

La tercera pata en la que se asentaría este notable crecimiento del bitcoin tiene que ver con la percepción del usuario. Cuando el ciudadano ve que Paypal acepta los pagos con criptomonedas o que los cinco grandes bancos españoles trabajan en la creación del ‘euro digital’, la confianza en las criptodivisas aumenta. “Muchos gobiernos están dejando de comprar activos, como el oro, y se pasan a comprar bitcoin. Sustituirá al dinero”, sostiene el CEO de EurocoinPay.

Criptomonedas, ¿han venido para quedarse? Pixabay

“El blockchain y las criptomonedas van a cambiar el mundo. Son un regalo”

Fernández está seguro de que definitivamente se ha iniciado el camino para la normalización en el uso de las criptomonedas. “En los 70, la gente decía que lo de los ordenadores era cosa de cuatro frikis. Pasó lo mismo con Internet en los 90 y sucederá igualmente con el blockchain”.

Tanto las criptomonedas como el blockchain “son un regalo que cambiará el mundo”, subraya el especialista. A la lista de características que hacen de las criptomonedas un sector confiable, Fernández suma la capacidad de recuperación del bitcoin: “Llegó a 20.000, cayó a 4.000, y se recuperó. Cuando una burbuja se pincha, se queda a cero, no se recupera, pero al bitcoin no le pasó nada”.

“El bitcoin podría llegar a los 318.000 $ en 2021”

Herminio Fernández es optimista, pero los hay mucho más. En un artículo publicado en Reuters, se asegura que los inversores y los principales fondos de cobertura apuestan a que el valor del bitcoin llegará a los 100.000 dólares en 2021, o sea que se quintuplicará. ”Pasar de 18.000 dólares a 100.000 dólares en un año no es una exageración. He visto al bitcoin subir 10X, 20X, 30X en un año. Así que subir cinco veces no es un gran problema”, considera Brian Estes, director de inversiones del fondo de cobertura Off the Chain Capital.

Estes va más allá, ya que opina que el bitcoin se situará ente los 100.000 dólares y los 288.000 dólares en los últimos meses de 2021. ¿Parece mucho? No para Tom Fitzpatrick, analista técnico de Citi, que barrunta que esta criptodivisa podría subir hasta los 318.000 dólares a finales de 2021. Las razones esgrimidas: su suministro limitado, la facilidad de movimiento y la propiedad opaca.

También hay expertos con posturas antagónicas: “¿Alguien tiene realmente una pista? De ninguna manera”, sentenció Kevin Muir, un operador independiente con sede en Toronto.

