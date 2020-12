Detingut el regidor del PSPV a Xiva per violència de gènere

Després de l'arrest -que es va produir el divendres, segons les mateixes fonts-, la secretària general del PSPV en la província de València, Mercedes Caballero, ha instat personalment Máñez a dimitir del seu càrrec orgànic com a secretari general local i a posar a la disposició del partit l'acta de regidor en l'ajuntament de la localitat.

"De no produir-se la dimissió voluntària la direcció provincial rescindirà del seu càrrec orgànic a Máñez a través del citat expedient d'expulsió i emetrà un comunicat a l'Ajuntament de Xiva informant de la seua no representació del grup socialista, per la qual cosa el citat regidor haurà de passar al grup mixt o no adscrit", adverteix el partit.