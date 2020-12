El Ayuntamiento de Fuengirola pone en marcha una campaña para atención a los mayores que viven solos

"Desde el primer momento en que empezó a agudizarse la situación, una de mis principales preocupaciones fue proteger a las personas mayores de Fuengirola", ha manifestado la alcaldesa, Ana Mula, quien ha explicado en una nota que con el objetivo de evitarles riesgos y ayudarles en todas sus necesidades habituales pueden llamar a los teléfonos 677 90 02 14 y 677 90 02 15 para solicitar cualquier recado.

Los trabajadores del departamento municipal al otro lado de la línea coordinarán estas peticiones, en colaboración con colectivos y voluntarios, y les facilitarán en su domicilio las necesidades requeridas por los mayores que vivan solos o no.

De esta forma, como ha incidido la regidora "evitamos este sector de la población, que sufre en peores condiciones los achaques del virus" corra riesgos en espacios cerrados donde puedan concentrarse muchas personas durante las fiestas, "y al mismo tiempo, puedan tener sus alimentos, medicinas, productos de higiene personal y demás necesidades básicas".

Asimismo, ha recordado que el Consistorio ya realizó una tarea similar durante la primera oleada de la pandemia. Además de ofrecer ayuda desde el Área de Bienestar Social y Familias a más de 3.000 mayores de la ciudad, de los que unos 1.200 vivían solos.

"No dejamos de atender a nuestros mayores en ningún momento, y no lo vamos a hacer ahora tampoco. Ellos saben que no están solos y que pueden contar con su Ayuntamiento", ha concluido la alcaldesa.