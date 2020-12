Realizadas más de 11.000 identificaciones y más de 200 inspecciones a locales en la última semana

Asimismo, a 375 personas por no utilizar mascarilla, 41 por fumar sin mantener la distancia se seguridad de dos metros, 151 por no respetar el confinamiento perimetral y 142 por no respetar el horario establecido de limitación de movilidad nocturna.

Otro aspecto que se ha tratado es que el comportamiento de la hostelería logroñesa en su primer domingo de apertura al público ha sido ajustado a la normativa sanitaria.

A pesar de la flexibilización de las medidas, desde el CECOR se recuerda que las FCSE y policías locales seguirán controlando e inspeccionando en todos los municipios riojanos que tanto la ciudadanía como los establecimientos cumplen con las medidas decretadas para conseguir doblegar la curva de contagios.

Asimismo, el CECOR ha recordado que el criterio de las mesas anexas a barra permite su colocación siempre y cuando se garantice la distancia interpersonal de 1,5 metros entre camarero y cliente.

Por último, el CECOR insiste en que están prohibidas cualquier tipo de fiestas o reuniones que superen las seis personas en todos los municipios de La Rioja. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de jóvenes y estudiantes de cualquier etapa educativa para que no incumplan la normativa de cara al fin del periodo de exámenes.