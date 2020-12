Barcelona prevé regular el 90% de las plazas de aparcamiento en calzada de cara al año 2024, de manera que éstas sean zona verde y azul, aparcamientos de motos y de bicicletas y zonas de carga y descarga, entre otros. Esta medida está recogida dentro del nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU), que tiene como objetivo alcanzar una movilidad más sostenible, segura y saludable.

El PMU 2024 cuenta con 340 medidas y 60 planes de actuación elaborados en conjunto con las entidades que forman el Pacto por la Movilidad, otras entidades de la ciudad y los partidos del Ayuntamiento de Barcelona. “Queremos que el documento sea de consenso y acuerdos, y no de desencuentros”, ha señalado este martes en rueda de prensa la concejala de Movilidad, Rosa Alarcón.

Alarcón también ha destacado que, por primera vez, este plan “coge como base de la movilidad al peatón” y prevé, como ya se anunció en septiembre, que, en 2024, el 81% de los desplazamientos en la ciudad sean a pie, en bicicleta o en transporte público.

Concretamente, el plan pretende incrementar un 129,4% los desplazamientos en bici, un 15,7% en transporte público, un 7,5% a pie, y reducir los viajes en vehículo privado un 25,6%.

Actuaciones destacadas

Para alcanzar estos objetivos, los planes de actuación recogen varias acciones en diferentes ámbitos, entre las que destacan:

En el ámbito de los peatones, el plan prevé eliminar progresivamente aparcamientos de motos y carriles bici en aceras; aumentar en 32 km las calles para peatones; instalar ascensores y escaleras mecánicas accesibles en el espacio público y eliminar todos los obstáculos en los espacios destinados a peatones (como palos eléctricos o de telefonía), entre otros.

Respecto a los aparcamientos de motos y los carriles bici en las aceras, Alarcón ha señalado que se eliminarán poco a poco y que no quieren generar expectativas "que no son ciertas". Sin embargo, ha insistido en que "la acera es para el peatón, no para cualquier tipo de vehículo, tampoco para los de movilidad personal".

En el ámbito del transporte público, se plantea mejorar la eficiencia de la red de bus; analizar la red de fin de semana para dar un mejor servicio; incrementar el carril bus en 67 nuevos kilómetros; elaborar una propuesta de ordenación de autobuses supramunicipales; impulsar las infraestructuras de transporte público de fuera de la ciudad (para que, por ejemplo, la población que vive fuera de Barcelona llegue a la ciudad directamente en transporte público y no en coche); analizar la transformación de las líneas de bus de barrio en bus a demanda; completar líneas enteras con buses cero-emisiones y mejorar la frecuencia de paso del metro, entre otras medidas.

En este sentido, Alarcón ha dicho que le gustaría pensar que éste "es el PMU del transporte público" y ha añadido que, para mejorarlo, es necesario trabajar con otras administraciones, como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) o la Generalitat.

Respecto al taxi, el Ayuntamiento propone desarrollar una 'app' pública y estudiar un sistema de microparadas, entre otras medidas, para reducir el movimiento de los vehículos en busca de clientes.

En el ámbito del vehículo privado, el consistorio planea extender la regulación del AREA en toda la ciudad hasta alcanzar el 90% de las plazas reguladas en calzada; implantar la velocidad de 30 km/h en toda la ciudad, excepto en las vías de conectividad; fomentar y priorizar el uso de vehículos más sostenibles y menos ruidosos; alcanzar un 80% de la flota municipal eléctrica en 2024; incrementar los puntos de recarga para vehículos eléctricos y potenciar una red de aparcamientos con servicios a la movilidad más diversificados (bicicletas, motos, vehículo eléctrico, etc.), entre otras actuaciones.

En el ámbito de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal, el plan incluye medidas como incrementar la red actual de carriles bici en un 40%; incluir un carril de 30 km/hora en las calles de tres o más carriles de circulación para fomentar la compatibilidad con la bici (y mejorar la seguridad de los ciclistas); estudiar la ampliación del número de bicicletas eléctricas del Bicing en función de la demanda y desarrollar el plan estratégico de aparcamiento seguro de bicicleta en la ciudad.

En el ámbito de la distribución urbana de mercancías (DUM), se prevé, entre otras actuciones, estudiar la modulación del tiempo de estacionamiento en el ÀreaDum en función del tipo de actividad de distribución que se realice; impulsar la implantación de microplataformas logísticas de distribución de última milla; promover la carga y descarga nocturna con vehículos silenciosos; potenciar el sistema de consignas (alternativas para reducir las entregas a domicilio); estudiar y promover medidas tarifarias y/o fiscales para reducir el impacto ambiental de la DUM ( "tasa de última milla", "tasa e-commerce") y analizar la siniestralidad en el ámbito DUM y promover medidas para minimizarla.

En el ámbito de las nuevas tecnologías, el consistorio planea extender los servicios de vehículos compartidos en el ámbito metropolitano (turismos, motos y bicicletas), con la respectiva ampliación de licencias; implementar la incorporación de sistemas automáticos de control de la indisciplina vial (Ej: radar, radar pedagógico, radares de tramo, foto-rojo, cámaras, etc.) e introducir la video-denuncia a los buses para identificar y multar a los vehículos que hagan infracciones en las paradas y en los carriles bus, entre otras ideas.

Esta propuesta se deberá llevar a votación en la próxima Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad para su aprobación inicial. Si supera el trámite, se abrirá un periodo de alegaciones y, posteriormente, el plan deberá aprobarse definitivamente en el pleno del Consejo Municipal.

Dada la excepcionalidad a causa de la Covid-19, el Ayuntamiento de Barcelona revisará estas medidas en un año para evaluar si necesitan algún ajuste. El conjunto de acciones contempladas en el PMU tendrá un coste, a asumir por el conjunto de administraciones implicadas, de 7.163 millones de euros.